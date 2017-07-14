"Швабе" провел обучение врачей центра им. А.Ф. Цыба

Легкоатлетка Ласицкене осталась довольна своими прыжками на Кубке России в ЕриноСпорт 14 июля, 18:07
Порошенко обещает пополнить вооруженные силы десятками модернизированных танковМеждународная панорама 14 июля, 18:05
Россиянка Сивкова заняла шестое место в беге на 100 м на молодежном чемпионате ЕвропыСпорт 14 июля, 18:01
"Ростов" объявил о переходе футболиста Азмуна в "Рубин"Спорт 14 июля, 17:50
Причиной миграции в 80% случаев являются война и насилиеСоциальная ответственность 14 июля, 17:39
Курашов: бывший тренер сборной России по фристайлу лжет, заявляя о невыплаченной зарплатеСпорт 14 июля, 17:30
Тучи над Абэ: что грозит японскому премьер-министруМеждународная панорама 14 июля, 17:30
"Рубин" заключил контракты с футболистами Джанаевым, Гранатом и КудряшовымСпорт 14 июля, 17:28
Переход на формат "Финала четырех" будет обсуждаться на совете Единой лиги ВТБСпорт 14 июля, 17:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Холдинг "Швабе" Госкорпорации Ростех провел образовательный экспресс-курс по эксплуатации многофункционального оборудования ингаляционной анестезии для врачей-анестезиологов радиологического центра им. А.Ф. Цыба. В июле в Обнинске состоится первая операция с применением данной медтехники.
В одном из старейших радиологических центров России холдинг установил наркозно-дыхательный аппарат МАИА-01, разработанный и изготовленный предприятием "Швабе" - Уральским оптико-механическим заводом (УОМЗ). В рамках краткого курса обучения специалисты холдинга ознакомили анестезиологов медучреждения с функциональными особенностями и технологическими возможностями оборудования.
"На российском рынке медтехники холдинг выступает комплексным производителем и поставщиком. В данном сегменте мы обеспечиваем полный цикл реализации: разработка, производство, поставка, обучение и сервисное обслуживание. В частности, обучение - это важный этап, способствующий оперативному и максимально эффективному внедрению высокотехнологичного оборудования в клиническую практику. Рад выразить уверенность в том, что техника "Швабе" станет надежным и действенным инструментом для врачей", - отметил заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин.
Многофункциональный аппарат ингаляционной анестезии МАИА-01 предназначен для проведения ингаляционной анестезии при хирургических вмешательствах у взрослых и детей старше одного года. В процессе операции комплекс обеспечивает искусственную вентиляцию легких и мониторинг различных параметров жизнедеятельности пациента.
Преимущественно в качестве анестетика в аппарате используется ксенон. Между тем, благодаря встроенной системе контроля концентрации анестетика в газовой смеси и состояния пациента техника позволяет проводить дыхательную анестезию всеми современными видами жидкостных, а также газообразных анестетиков с минимальными последствиями для человека.
Напомним, МАИА-01 - абсолютно новый для России аппарат. В 2016 году он стал лауреатом Национальной премии в области импортозамещения "Приоритет" в номинации "Приоритет-Мед". Данная разработка также удостоена золотой медали Московского международного салона изобретений и инновационных технологий "Архимед-2017".