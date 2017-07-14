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"Швабе" провел обучение врачей центра им. А.Ф. Цыба

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14 июля, 16:39 UTC+3

Специалисты холдинга ознакомили анестезиологов с функциональными особенностями и технологическими возможностями наркозно-дыхательного аппарата МАИА-01

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© Холдинг "Швабе""

Холдинг "Швабе" Госкорпорации Ростех провел образовательный экспресс-курс по эксплуатации многофункционального оборудования ингаляционной анестезии для врачей-анестезиологов радиологического центра им. А.Ф. Цыба. В июле в Обнинске состоится первая операция с применением данной медтехники.

В одном из старейших радиологических центров России холдинг установил наркозно-дыхательный аппарат МАИА-01, разработанный и изготовленный предприятием "Швабе" - Уральским оптико-механическим заводом (УОМЗ). В рамках краткого курса обучения специалисты холдинга ознакомили анестезиологов медучреждения с функциональными особенностями и технологическими возможностями оборудования.

"На российском рынке медтехники холдинг выступает комплексным производителем и поставщиком. В данном сегменте мы обеспечиваем полный цикл реализации: разработка, производство, поставка, обучение и сервисное обслуживание. В частности, обучение - это важный этап, способствующий оперативному и максимально эффективному внедрению высокотехнологичного оборудования в клиническую практику. Рад выразить уверенность в том, что техника "Швабе" станет надежным и действенным инструментом для врачей", - отметил заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин.

Многофункциональный аппарат ингаляционной анестезии МАИА-01 предназначен для проведения ингаляционной анестезии при хирургических вмешательствах у взрослых и детей старше одного года. В процессе операции комплекс обеспечивает искусственную вентиляцию легких и мониторинг различных параметров жизнедеятельности пациента.

Преимущественно в качестве анестетика в аппарате используется ксенон. Между тем, благодаря встроенной системе контроля концентрации анестетика в газовой смеси и состояния пациента техника позволяет проводить дыхательную анестезию всеми современными видами жидкостных, а также газообразных анестетиков с минимальными последствиями для человека.

Напомним, МАИА-01 - абсолютно новый для России аппарат. В 2016 году он стал лауреатом Национальной премии в области импортозамещения "Приоритет" в номинации "Приоритет-Мед". Данная разработка также удостоена золотой медали Московского международного салона изобретений и инновационных технологий "Архимед-2017".

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