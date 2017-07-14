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Единовременная выплата к Десятилетию детства в Югре может охватить более 1,5 млн жителей

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14 июля, 18:19 UTC+3

Власти региона проявили оперативность: от законопроекта, внесенного 14 депутатами, и до подписания губернатором, прошло чуть больше суток.

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© Константин Веремейчик/ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 июля. /ТАСС/. Единовременная выплата к Десятилетию детства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре может охватить более 1,5 млн жителей региона. Об этом по итогам заседания правительства автономного округа сообщают в департаменте общественных и внешних связей.

Как сообщил ранее ТАСС, единовременную выплату планируется предоставлять с 1 января до 1 марта 2018 года. По своему охвату это самая масштабная единовременная выплата такого рода в истории Югры. По оценкам, получателями выплаты, которая носит заявительный характер, станут 515 тыс. молодых югорчан - почти треть населения автономного округа, практически каждая югорская семья. С учетом коэффициента семейственности, который равен трем, выплатами могут быть охвачены более 1,5 млн югорчан, отмечают в департаменте.

"Будущий год ознаменован для нашей страны, региона событиями исторического масштаба. Первое из них - 25 лет принятой в 1993 году Конституции. Второе - 825-летие первого упоминания о Югре, югорских князьях и зарождении государственности на югорской земле в русских исторических летописях. На такое сочетание дат, их преемственность, связь поколений, которые стояли у истоков современной Югры, обратили внимание старожилы и общественники. Они предложили отметить этот рубеж решением в отношении югорчан, родившихся в новейшей истории нашей страны, Югры за эти четверть века. Инициатива жителей нашла отклик у окружных депутатов. Сегодня я подписала соответствующий закон", - отметила губернатор Наталья Комарова.

По словам заместителя председателя Думы Югры Александра Сальникова, депутаты сработали очень оперативно. "Буквально от законопроекта, внесенного 14 депутатами, и до подписания губернатором, прошло чуть больше суток. Думаю, что такое важное решение должно приниматься именно таким образом, не откладывая на завтра", - констатировал он.

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