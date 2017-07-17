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Академия русского балета покажет в Японии сюиту из "Феи кукол" в рамках "Русских сезонов"

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17 июля, 13:09 UTC+3

Ректор академии Николай Цискаридзе задачу фестиваля видит в том, чтобы достойно представить культуру России

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© Оргкомитет "Русских сезонов в Японии"

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Академия русского балета имени А. Я. Вагановой выступит в Японии в этом году с сюитой из балета "Фея кукол", а также даст серию мастер-классов в рамках проекта "Русские сезоны". Об этом на встрече с журналистами сообщил ректор академии Николай Цискаридзе.

Официальное открытие "Русских сезонов" в Японии прошло 4 июня на сцене крупнейшего центра исполнительных искусств "Токио Бунка Кайкан".

"Мы везем сюиту из балета "Фея кукол". А в городах Токио, Нара и Осака педагоги из нашей академии дадут мастер-классы", - сказал Цискаридзе. Он отметил, что и сам проведет несколько уроков для японских педагогов.

"Японцы перенасыщены балетом. Их нельзя разочаровывать", - добавил ректор академии.

"Япония была первой иностранной страной, которую я увидел после Союза", - отметил Цискаридзе. Он пояснил, что задачу "Русских сезонов" видит в том, чтобы достойно представить культуру России. "Мы научили весь мир танцевать. Но из-за некоторых политических разногласий к нам изменилось отношение", - сказал Цискаридзе.

Фестиваль "Русские сезоны"

Фестиваль "Русские сезоны" стал прологом перекрестного года России и Японии, которым президент РФ Владимир Путин и японский премьер-министр Синдзо Абэ объявили 2018 год. Программа проекта включает свыше 200 мероприятий, которые будут проходить на протяжении года в более чем 45 городах Японии.

"Русские сезоны" представят в Японии более 20 именитых российских учреждений культуры, среди которых Большой театр, Мариинский, Эрмитаж, Малый драматический театр, Приморская сцена Мариинского театра, Симфонический оркестр Московской филармонии, Московский цирк Никулина, Театр драмы имени А. С. Пушкина, Академия русского балета имени А. Я. Вагановой, Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского, Симфоническая капелла России, Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК), Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры имени М. И. Глинки, Государственный казачий ансамбль песни и танца "Ставрополье". 

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