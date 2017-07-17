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Более 14,5 тыс. новых рабочих мест планируется организовать в Академическом районе

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17 июля, 13:39 UTC+3

В крупнейшем градостроительном проекте Европы, реализуемом в Екатеринбурге, уже создано 5,5 тыс. рабочих мест

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Более 14,5 тыс. рабочих мест планируется организовать в Академическом - крупнейшем в Европе проекте комплексного освоения территории, реализуемом в Екатеринбурге. Об этом рассказал генеральный директор АО "РГС-Академическое" Виктор Киселев на заседании инвестиционного совета при губернаторе Свердловской области накануне, сообщает портал akademekb.ru. 

"В районе уже создано 5,5 тыс. рабочих мест и планируется организовать еще 14,5 тыс.", - сказал он. Сейчас занятость населения в районе представлена главным образом в сферах торговли, услуг и образования. В перспективе увеличение рабочих мест планируется за счет создания и развития медицинского кластера и технопарка "Академический", а также строительства головного офиса компании "Ренова".
 
Как подчеркнул первый замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов, при освоении территорий инвесторы и представители органов власти должны применять комплексный подход - строительство жилья должно вестись параллельно с созданием новых рабочих мест. Особенным спросом в Екатеринбурге пользуется южное направление, которое из-за удобной логистики востребовано инвесторами, заходящими в Свердловскую область из других регионов.

По словам генерального директора Корпорации развития Среднего Урала Сергея Киселева, 70% инвесторов, которые заходят в Свердловскую область, предпочитают в качестве места локализации предприятий Екатеринбург и города-спутники. "В связи с удобной логистикой, южное направление областного центра их интересует больше всего", приводит ресурс слова Киселева. 

Как сообщал ранее гендиректор "РСГ-Академическое", Академический должен стремиться к тому, чтобы самостоятельно обслуживать себя рабочими местами. Это поможет решить ряд насущных проблем, в частности, обеспечить жителей района работой рядом с домом и снизить нагрузку на дорожную сеть.

Справка

Район Академический - крупнейший градостроительный проект в Европе. На территории площадью 1,3 тыс. га возводится район, в котором будут проживать более 325 тыс. жителей. Объем жилья составляет 9 млн кв. м, объем объектов социально-коммерческой инфраструктуры - 4,2 млн кв. м, строительство продлится до 2025 года.

"Академический" входит в число экспериментальных инвестиционных проектов комплексного освоения территории, включенных правительством РФ в программы государственной поддержки массового жилищного строительства. Градостроительная концепция района была удостоена "Серебряного диплома" XIV Международного фестиваля "Зодчество-2006", на котором были представлены лучшие архитектурные произведения 2004-2006 годов.

АО "РСГ-Академическое" 
Отдел продаж: 
Екатеринбург, ул. Вильгельма де Геннина, 31
Пн-Пт: 9.00-19.00 
Сб-Вс: 10.00-17.00 
Телефон +7 343 222-7-222

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