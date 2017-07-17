"Швабе" расширит локализацию и рынки сбыта по итогам ИННОПРОМ-2017

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В Екатеринбурге в ходе переговоров с зарубежными и российскими делегациями холдинг "Швабе" Госкорпорации Ростех обсудил перспективы поставок, а также реализацию проектов федерального значения. Среди важных результатов мероприятия - ряд соглашений об укреплении партнерства и развитии гражданского приборостроения.
Интерес к новейшим разработкам холдинга проявили компании из Японии, Пакистана, Египта, Кубы, Вьетнама, Таиланда и других государств. Наряду с этим ключевыми стали встречи с представителями регионов РФ - Ярославской, Ульяновской и Нижегородской областей, где планируется реализация экосистемного проекта "Умный город" и внедрение высокотехнологичной медтехники.
"Состоявшиеся переговоры обеспечили холдингу хорошие перспективы развития сбыта на внешнем и внутреннем рынках, а также взаимодействия в научно-технической сфере по нескольким направлениям. В предстоящие годы планируется сконцентрировать ресурсы на реализации текущих проектов по улучшению инфраструктуры в городах РФ, выпуске и внедрении оборудования в российских медучреждениях и продвижении в инновационной деятельности. Между тем, в рамках работы по заключенным контрактам с компаниями из Южной Кореи и Китая мы намерены значительно продвинуться в локализации техники и технологий", - отметил генеральный директор "Швабе" Алексей Патрикеев.
Первым с экспозицией "Швабе" ознакомился президент России Владимир Путин. Стенд холдинга также посетили министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олег Бочкарев. В частности, глава Минпромторга России ознакомился с новинкой отечественного рынка - SWIR-камерой, "видящей" недоступные человеческому зрению объекты. Олег Бочкарев оценил примеры конверсии военных технологий в гражданскую среду - технику для неонатологии, офтальмологии и других областей медицины, которая разрабатывается на предприятиях ОПК, входящих в состав "Швабе", и модель интерактивного больничного пространства "Интегро". Интерес к данному проекту также проявил посол Вьетнама в РФ Нгуен Тхань Шон, наряду с реанимационной палатой он осмотрел медтехнику УОМЗ, как возможный вариант оборудования для оснащения частных клиник во Вьетнаме.
Вместе с тем медицинскую палату в рамках визита также осмотрела делегация главных врачей, возглавляющих медучреждения Свердловской области, а также губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Сегодня представленные "Швабе" решения примерно на 30% повышают эффективность и безопасность больничной среды в ряде клиник страны, их внедрение продолжается.
На ИННОПРОМ холдинг заключил три соглашения о сотрудничестве. В партнерстве с южнокорейским производителем оборудования для диагностики и интенсивной терапии Bionet co. Ltd будет расширено производство неонатальной техники в рамках программы импортозамещения на Уральском оптико-механическом заводе (УОМЗ). Сотрудничество с крупнейшим в Китае разработчиком спутникового оборудования Shenzhen UniStrong Science & Technology Co., Ltd выйдет на новый этап своего развития и сосредоточится на продвижении совместно разработанной геодезической аппаратуры в странах ближнего зарубежья. Взаимодействие с ведущим политехническим вузом России - СПбПУ Петра Великого позволит создать новые отечественные приборы для нейрохирургии.
Кроме того, продуктивно прошли встречи с представителями Внешэкономбанка, Республики Татарстан и рабочее совещание с делегацией правительства Ярославской области, в ходе которого обсуждались планы по реализации холдингом в регионе проекта "Умный город" и поставкам геодезической техники Genesis.
Напомним, на ИННОПРОМ-2017 "Швабе" показал свыше 100 экспонатов и уникальный проект мобильной гибридной операционной на борту широкофюзеляжного самолета Ил-96-400Т, который на сегодняшний день не имеет аналогов ни в России, ни за рубежом.