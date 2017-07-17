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Пресс-конференция с организаторами "Усадьбы Jazz 2017" пройдет 21 июля в Воронеже

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17 июля, 15:22 UTC+3

Президент фестиваля и музыкальный директор расскажут, чем удивит зрителей фестиваль в этом году

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МОСКВА, 17 июля 2017 г. /АртМания/. 21 июля 2017 года в 12:00 в Доме журналистов (пл. Ленина, д.14) президент фестиваля Мария Семушкина и музыкальный директор фестиваля Елена Моисеенко ответят на вопросы и расскажут о том, чем удивит зрителей фестиваль в этом году.

Для участия в пресс-конференции необходимо отправить свои данные (ФИО, название СМИ) на e-mail: ola82@list.ru

Усадьба Jazz проводится в Москве с 2004 года. Сейчас его география насчитывает пять крупных российских городов: с 2011 года фестиваль проводится в Санкт-Петербурге, с 2013 года - в Екатеринбурге, а в прошлом году присоединился Сочи. С момента основания на фестивале выступило более 500 музыкальных коллективов, играющих в самых разных стилях - от джаза до электроники. В этом году "Усадьба Jazz" пройдет в Воронеже в четвертый раз. Традиционно фестиваль проводится в пространстве усадебно-парковых ансамблей. Поэтому местом проведения в очередной раз стал дворцовый комплекс Ольденбургских в Рамони.

Программа

Долгожданной участницей фестиваля станет обворожительная певица Варвара Визбор, известная многим ценителям местной качественной поп-музыки. Кроме того, в Воронеже выступят Red Elvises: музыканты, которые заставили всю Америку полюбить свой зажигательный рок-н-ролл с одесским колоритом. Уникальное трио: Леонид и Николай Винцкевичи объединятся с великолепным виолончелистом Борисом Андриановым, известным, главным образом, в мире классической музыки. Еще одним хедлайнером станет Павел Артемьев, который представит свой новый альбом "Канун конца начал". Развеселый балканский оркестр Bubamara Brass Band пройдет по парку и сыграет всеми любимые нетленки Горана Бреговича и Эмира Кустурицы.

В парке

"Усадьба Jazz" - это прежде всего семейный фестиваль. На территории фестиваля все желающие смогут пройтись по маркету и приобрести себе что-либо на память, оценить по достоинству вкуснейшую еду от лучших рестораторов города, а посетить другие площадки партнеров фестиваля. Будут лучшие уличные музыканты на аллеях, кинотеатр под открытым небом, фуд-корт и дизайн маркет "Синичка", зона йоги от Shakti, зона для детей и масса интересных активностей для всей семьи.

Фестиваль без пластика

В этом году команда фестиваля делает акцент на теме внешней и внутренней экологии. Натуральная одежда, здоровая пища, естественная энергия и экология сознания, которому необходимо очищение от негативных эмоций - это то, без чего сложно представить счастливое будущее.

Дети до 10 лет традиционно проходят на фестиваль бесплатно.

Официальный региональный партнер фестиваля - банк ВТБ 24, ПАО. Генеральная лицензия банка России 1623.

Усадьба Jazz в Воронеже - 22 июля 2017 года

Программа фестиваля 15:00 - 22:30

Дворец Ольденбургских

Рамонь, Воронежская обл., ул.Мосина, д.23

Билет на фестиваль - 1 500 рублей

Официальный сайт usadba-jazz.ru

Подробная программа: usadba-jazz.ru/voronej-programma

Официальные аккаунты в социальных сетях:

facebook.com/UsadbaJazz

vk.com/usadba.jazz

instagram.com/usadbajazz

ok.ru/usadbajazz

Организатор - агентство Art Mania

Телефон: +7 499 248-36-05

E-mail: info.artmania@gmail.com

PR-координатор фестиваля Усадьба Jazz в Воронеже:

Ольга Фролова, ola82@list.ru, +7 960 105 13 35

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