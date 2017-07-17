"Швабе" поставил оптику для научных исследований в Норвегию

Холдинг "Швабе" Госкорпорации Ростех направил партию дифракционной оптики в Норвегию. Изделия будут использоваться в аппаратуре для научных исследований в сфере геологии, лесоводстве и сельском хозяйстве.

Поставку осуществило предприятие холдинга "Швабе" - Государственный институт прикладной оптики (ГИПО). Партию дифракционных решеток закупила одна из ведущих научно-исследовательских и производственных компаний в Норвегии, которая выпускает оптико-электронную и лазерную технику для промышленности. Российскими оптическими элементами заказчик планирует оснащать гиперспектральные камеры собственного производства.

"Данное партнерство существует более 10 лет. За это время в скандинавскую страну были поставлены сотни наших изделий. В настоящее время они успешно применяются в различных отраслях, в частности, для оценки уровня загрязнения воздуха. Не исключено, что в предстоящей перспективе объем экспорта в этот регион может увеличиться. Следующая поставка состоится в конце 2017 года и будет включать два десятка оптических элементов", - отметил генеральный директор ГИПО Владимир Иванов.

В составе норвежских гиперспектральных камер российские дифракционные решетки используются в качестве светоделителей для получения двух-пяти пучков примерно одинаковой интенсивности, а также выполняют функции диспергирующих элементов, разделяющих излучение разных длин волн в спектральных приборах. Известно, что данные функции поставленных оптических элементов будут задействованы в решении задач в области геологии, лесного и сельского хозяйства.

Напомним, ГИПО занимает 70% рынка дифракционной оптики в России. В списке стран-партнеров предприятия наряду с Норвегией - США, Казахстан, Франция, Ирландия, Финляндия, Литва и другие государства. Востребованность продукции ГИПО на внешнем рынке обусловлена высокими показателями точности ее изготовления и максимальной эффективностью.