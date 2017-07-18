ЧЕЛЯБИНСК, 18 июля. /ТАСС/. В июле правительство Челябинской области досрочно погасило все коммерческие кредиты, что обеспечило экономию средств областного бюджета. Об этом сообщили накануне в управлении пресс-службы и информации регионального правительства.

"Свести к минимуму дорогостоящие в обслуживании кредиты в коммерческих банках поручил глава региона Борис Дубровский, поставив эту цель в 2014 году. На сегодняшний день задача выполнена. С Минфином РФ было заключено соглашение о получении бюджетного кредита в размере 1,9 млрд руб., выданный на 5 лет под 0,1%. За счет этой суммы и собственных доходов удалось закрыть кредиты, взятые в Сбербанке под 10% годовых", - сказано в сообщении.

"Это стало результатом нашей целенаправленной работы по увеличению дополнительных доходов и экономии средств облбюджета, а также эффективным мерам взаимодействия с федеральным центром", - прокомментировал Дубровский.

Замминистра финансов Челябинской области Антон Прыгунов отметил, что всего с начала года регион выплатил банкам почти 4,9 млрд рублей раньше срока. "Погашение произошло за счет собственных средств в размере 3 млрд рублей и средств бюджетного кредита. Общая экономия расходов на обслуживание долга в коммерческих банках в результате досрочного погашения заимствований составит 675 млн руб", - уточнил он. Это стало возможным благодаря поступлению дополнительных доходов в бюджет и режиму экономии расходов, в котором область живет в последнее время.

Справка

Активное кредитование в коммерческих банках правительство Челябинской области стало использовать в 2012 году. В 2000-2011 годах коммерческие заимствования областью не осуществлялись. В 2014 году Борис Дубровский, возглавив регион, поставил задачу перед минфином полностью избавиться от дорогостоящих заимствований.