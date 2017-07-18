Пресс-конференция, посвященная докладу РИСИ о перспективах рубля как международной валютыЭкономика и бизнес 18 июля, 13:06
IAAF завершила прием заявок атлетов на получение нейтрального статуса для участия в ЧМСпорт 18 июля, 13:04
Премьерный показ нового сезона "Игры престолов" состоялся ночью в московском метроКультура 18 июля, 12:54
Георгий Лунтовский покидает пост первого зампреда ЦБЭкономика и бизнес 18 июля, 12:45
Футболист "Локомотива" Ари подал документы на получение гражданства РФСпорт 18 июля, 12:35
Более 200 человек планируют уволить с "АвтоВАЗа" в ближайшие месяцыЭкономика и бизнес 18 июля, 12:32
Москвичи смогут бесплатно посмотреть отечественные фильмы в рамках Недели российского киноМосква 18 июля, 12:26
Керлинг на колясках внесен во Всероссийский реестр видов спортаСпорт 18 июля, 12:17
Самолеты МС-21 и Superjet 100 будут модифицированыЭкономика и бизнес 18 июля, 12:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЧЕЛЯБИНСК, 18 июля. /ТАСС/. В июле правительство Челябинской области досрочно погасило все коммерческие кредиты, что обеспечило экономию средств областного бюджета. Об этом сообщили накануне в управлении пресс-службы и информации регионального правительства.
"Свести к минимуму дорогостоящие в обслуживании кредиты в коммерческих банках поручил глава региона Борис Дубровский, поставив эту цель в 2014 году. На сегодняшний день задача выполнена. С Минфином РФ было заключено соглашение о получении бюджетного кредита в размере 1,9 млрд руб., выданный на 5 лет под 0,1%. За счет этой суммы и собственных доходов удалось закрыть кредиты, взятые в Сбербанке под 10% годовых", - сказано в сообщении.
"Это стало результатом нашей целенаправленной работы по увеличению дополнительных доходов и экономии средств облбюджета, а также эффективным мерам взаимодействия с федеральным центром", - прокомментировал Дубровский.
Замминистра финансов Челябинской области Антон Прыгунов отметил, что всего с начала года регион выплатил банкам почти 4,9 млрд рублей раньше срока. "Погашение произошло за счет собственных средств в размере 3 млрд рублей и средств бюджетного кредита. Общая экономия расходов на обслуживание долга в коммерческих банках в результате досрочного погашения заимствований составит 675 млн руб", - уточнил он. Это стало возможным благодаря поступлению дополнительных доходов в бюджет и режиму экономии расходов, в котором область живет в последнее время.
Активное кредитование в коммерческих банках правительство Челябинской области стало использовать в 2012 году. В 2000-2011 годах коммерческие заимствования областью не осуществлялись. В 2014 году Борис Дубровский, возглавив регион, поставил задачу перед минфином полностью избавиться от дорогостоящих заимствований.