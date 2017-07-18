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Выставка коллекции Морозовых откроется в Париже осенью 2020 года

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18 июля, 12:03 UTC+3
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Москва, 18 июля 2017 г. /Пресс-служба ГМИИ имени Пушкина/. Фонд Луи Виттон (Париж, Франция), Государственный Эрмитаж, Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина и Государственная Третьяковская галерея объявили во вторник о готовящейся выставке шедевров русского и французского искусства начала XX века из коллекции выдающихся московских филантропов и коллекционеров Михаила и Ивана Морозовых. Выставка откроется осенью 2020 года в Фонде Луи Виттон.

В начале XX века семьи Морозовых и Щукина играли ключевую роль в культурной жизни Москвы. Благодаря их деятельности появилось понятие "покровитель искусства". Они напрямую способствовали международному признанию современных французских художников. Сформированные братьями Морозовыми и Щукиным коллекции произведений современного искусства являются одними из самых лучших в мире и на сегодняшний день хранятся в музеях Москвы и Санкт-Петербурга.

На экспозиции, которая будет перекликаться с проходившей ранее выставкой "Шедевры нового искусства – коллекция Сергея Щукина из Государственного Эрмитажа и ГМИИ им. А.С. Пушкина" (22 октября 2016 года - 5 марта 2017 года), будет представлена значительная часть шедевров современного искусства, приобретенных братьями Морозовыми, в том числе работы Сезанна, Гогена, Ван Гога, Ренуара, Моне, Боннара, Дени, Матисса, Дерена и Пикассо.

Исключительная коллекция культовых произведений французского импрессионизма, постимпрессионизма и модернизма наряду с работами художников русского авангарда, образуют уникальную экспозицию, аналогов которой в Париже еще не было.

Эта выставка знаменует собой новый шаг в отношениях между Россией и Францией. Она станет продолжением тесного сотрудничества Фонда Луи Виттон, Государственного Эрмитажа, Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина и Государственной Третьяковской галереи, которое началось в 2015 году с проведения совместных выставок "Ключи к страсти" (2015 год) и "Шедевры нового искусства – коллекция Сергея Щукина из Государственного Эрмитажа и ГМИИ им. А.С. Пушкина" (2016 год).

Экспозиция "Шедевры нового искусства…", имевшая несомненный успех, а также готовящаяся выставка коллекции братьев Морозовых после экспонирования в Фонде Луи Виттон в Париже будут представлены в Государственном Эрмитаже и Государственном музее изобразительных искусств им. Пушкина.

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