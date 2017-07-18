"Швабе" представил современные оптико-электронные системы на МАКС-2017

Холдинг "Швабе" Госкорпорации Ростех представил современные оптико-электронные системы на МАКС-2017.

"Сегодня Холдинг изготавливает широкую линейку оптико-электронных систем, предназначенную, в том числе, и для различной воздушной техники - вертолетов, самолетов, аэростатов и беспилотных летательных аппаратов. Наши устройства имеют высокие технико-эксплуатационные характеристики, компактные размеры, современный дизайн и успешно конкурируют с существующими зарубежными аналогами", - рассказал заместитель генерального директора "Швабе" Дмитрий Жидков.

На МАКС-2017 представлены системы оптического наблюдения предприятия "Швабе" - Уральского оптико-механического завода (УОМЗ) - СОН 530 и СОН 820. Они позволяют получать качественное и устойчивое изображение при любых видах съемки, в любое время суток, в условиях ограниченной видимости. Данные устройства могут комплектоваться высокочувствительными оптическими датчиками высокого разрешения, устройством автоматического захвата и сопровождения объекта с функцией выдачи координат GPS, системой дополнительной электронной стабилизации изображения.

Помимо этого демонстрируются системы малогабаритные стабилизированные - СМС 550 и СМС 831. Они обладают компактными размерами и небольшим весом. По желанию заказчика данные изделия могут комплектоваться лазерным дальномером, телевизионным и/ или тепловизионным каналами.