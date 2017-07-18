Мировой тренд пришел в Москву: флористы представили цветочные букеты в шляпных коробках

Во флористических салонах теперь большой выбор не только цветов, но и… шляпных коробок. Флористы расширяют ассортимент, потому что букет цветов в коробке стал новым трендом в столице, а затем и по стране.

"Мода на шляпные коробки пришла к нам одновременно с Америкой и Европой", – говорит директор флористического салона Obradoval.ru Георгий Сухаржевский. Он занимается цветами (созданием дизайнерских букетов, оформлением праздников, доставкой цветов в Москве) больше 10 лет и помнит, как начинался новый тренд. – "Сначала они заняли узкую нишу креативного wow-подарка, но постепенно стали конкурировать с классическими букетами. Теперь почти все крупные салоны в Москве придумывают свои коробочные композиции", - отмечает Сухаржевский.

Вот небольшой обзор о том, какие коробки выбирают для цветов, откуда появилась и куда двигается эта неожиданная мода.

Откуда взялись цветы в шляпных коробках

Новое – это хорошо забытое старое. В XIX веке главным женским аксессуаром были шляпки. Модные ателье упаковывали их в цилиндрические коробки, на которых печатали свое название. Нести по улице коробку от дорогого шляпного ателье было так же престижно, как и надевать сшитую в нем шляпку. Французские флористы первыми обратили на это внимание и начали оформлять цветы коробками для шляп. В XX веке эта идея снова вернулась на пик моды, теперь уже повсеместно.

Конечно, цветочные коробки связаны с настоящими шляпными только формой и общей историей. Даже картон у них совсем другой – прочный, чтобы внутрь можно положить влажную флористическую губку, которая питает водой свежие цветы.

Герой нашего времени

В культуре вообще и моде в частности борются два тренда: минимализм и роскошь. Букеты из живых цветов в шляпной коробке как будто специально придуманы для того, чтобы соответствовать обоим.

С одной стороны, шляпки сейчас – аксессуар немассовый и изысканный. Флер элитарности достается в наследство и цветам в шляпных коробках. С другой, коробка – лаконичный минималистический декор. Еще она практична:

коробку удобно брать в руки и нести;

для цветов в коробке не нужно искать отдельную вазу;

в цветочную коробку вкладывают специальную губку, пропитанную водой, либо надевают на срез каждого стебля герметичную колбочку с питательным раствором. Поэтому цветы долго сохраняют свежесть: если регулярно подливать воды на губку, букет простоит 1-2 недели.

Как выбрать цветы в коробках, чтобы подарок выглядел современно

"Дарить цветы в шляпных коробках нужно, следуя общим правилам цветочной моды", – поясняет Георгий Сухаржевский. Он называет три актуальных тренда:

форма – естественная асимметричность и небрежность (например, можно придать напряжение очертаниям букета, разбросав в нем несколько высоких пушистых веточек);

цветовая гамма – пастель, нежная зелень (цвет 2017 года Pantone) и яркие акценты;

состав – необычные растения (например, ягоды и суккуленты).

Чтобы сделать модный актуальный подарок, лучше выбрать немного "растрепанную"" композицию в коробке. Или добавить к однотонному букету один-два крупных цветка контрастного цвета. Или просто украсить ягодами, хотя бы декоративными.

Что приятно, коробка сама по себе стоит недорого, поэтому и композиция в коробке стоит как классический букет. А вот выглядит намного дороже и аристократичнее!

Сами коробки тоже открывают простор для творчества. Можно найти футляры, пеналы и коробки-вазы. Бывают коробки с двумя отделениями: в одно кладут цветы, в другое – пирожные-макаруны или подарок. А самая шикарная шляпная коробка – в эко-стиле, из тонкого натурального дерева. Она чем-то похожа на упаковку элитного коньяка – только внутри не алкоголь, а чудесные живые цветы.