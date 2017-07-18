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Жителей Тульской области проверят на онкологию в рамках акции "Выездная поликлиника", стартовавшей в регионе в конце июня. Об этом сообщили в пресс-службе тульского правительства со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимира Уйбу.
"Выездная поликлиника" стартовала в Тульской области 26 июня. Особенность акции в этом году - раннее выявление раковых заболеваний, поэтому в состав сводного отряда вошли врачи-онкологи, предусмотрено лабораторное исследование по всему перечню онкомаркеров", — приводит пресс-служба слова руководителя ФМБА, который вместе с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым посетил Алексинский межмуниципальный диагностический центр.
В медучреждении сейчас работают 37 специалистов Сводного медицинского отряда ФМБА, для проведения выездных обследований используются передвижные автомобильные комплексы, оборудованные лабораторией, реанимацией, рентгеном.
"Благодаря этому люди могут попасть на прием к высококвалифицированным, узким, специалистам, не выезжая из родного города. Для жителей отдалённых районов – это особенно ценно", —подчеркнул Алексей Дюмин, которого цитирует пресс-служба.
В общении с министром здравоохранения региона Андреем Третьяковым губернатор отметил положительные изменения, которые произошли в медицинском учреждении. В частности, в 2017 году здесь завершились ремонтные работы в терапевтическом отделении. В то же время глава области озвучил такие проблемы, как дефицит квалифицированного медперсонала и наличие очередей в регистратуре.
"Мы последовательно будем решать эти проблемы. Я уже поручил областному министерству здравоохранения совместно с руководством больницы проработать вопрос о включении учреждения в проект "Бережливая поликлиника", — сказал Алексей Дюмин.
Акция "Выездная поликлиника" с участием ФМБА России проводится в регионе второй год подряд в рамках проекта "Здоровое будущее" партии "Единая Россия". Лечебно-профилактический осмотр жителей проведен в 22 муниципальных образованиях. В текущем году врачи обследовали более 5,5 тыс. человек, провели 12 тыс. высокоточных исследований (флюорография, ЭКГ, маммография, УЗИ).