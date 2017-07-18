"Швабе" демонстрирует оптико-электронную систему "Аврора" на МАКС-2017

Холдинг "Швабе" Госкорпорации Ростех представил широкозахватную мультиспектральную оптико-электронную аппаратуру "Аврора" для малых космических аппаратов на 13-м Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2017).

Система "Аврора", разработанная специалистами предприятия холдинга – Красногорского завода им. С.А. Зверева (КМЗ) по заказу Министерства образования и науки РФ, предназначена для получения снимков земной поверхности в панхроматическом (прим.: моноспектральное черно-белое изображение, полученное во всем видимом диапазоне спектра) и в трех спектральных диапазонах. С 28 апреля 2016 года она успешно применяется на орбите в составе спутника "Аист-2Д".

"Наша разработка относится к новому поколению высокодетальной аппаратуры для съемки из космоса. Она способна с той или иной степенью достоверности различать предметы, обладающие конфигурационными признаками более 1,5 метров. За время работы на орбите система "Аврора" успешно зарекомендовала себя при решении различных задач МЧС и других федеральных министерств", ̶ рассказал генеральный директор Холдинга "Швабе" Алексей Патрикеев.

По данным РКЦ "Прогресс", за первый год работы спутника "Аист-2Д" с помощью аппаратуры "Аврора" было отснято 14 млн кв. км земной поверхности, из них 4 млн кв. км - территория России. Сегодня к снимкам, созданным системой КМЗ, проявляют интерес не только государственные организации нашей страны, но и отечественные и зарубежные коммерческие компании.

Система "Аврора" обладает разрешением 1,7÷2,5 м и полосой захвата 40 км. Информация, полученная с помощью данной аппаратуры, может использоваться хозяйствующими субъектами при проведении различных исследований: составление цифровых карт, кадастровый учет территорий, прогнозирование и экологический мониторинг, контроль чрезвычайных ситуаций, составление прогнозов урожая и карт продуктивности, поиск полезных ископаемых и геологоразведка.

В долгосрочной перспективе планируется создать группировку малогабаритных спутников, оснащенных аппаратурой "Аврора". Данная система будет решать широкий круг задач в интересах государственных и коммерческих организаций.