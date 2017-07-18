На II музыкальном фестивале Skolkovo Jazz Science выступят Azekel и Christian Sands Trio

Москва, 18 июля 2017 г. /Оргкомитет фестиваля/. Приглашенными звездами второго музыкального фестиваля Skolkovo Jazz Science, который пройдет 26 августа в Инновационном центре "Сколково", станет британец нигерийского происхождения Azekel, записавший композиции с Massive Attack и Gorillaz, и пятикратный номинант премии Grammy, артист Steinway - пианист Christian Sands (США) со своим трио.

Christian Sands (Крисчен Сандс) — американский джазовый пианист, по версии журнала Vainity Fair "один из самых многообещающих талантов молодого поколения джазменов". На счету артиста 7 студийных альбомов (первый из которых он выпустил в 13 лет), 5 номинаций на премию Grammy и сотрудничество с Оскаром Питерсоном, Билли Тейлором, Кристианом Макбрайдом, Уинтоном Марсалисом, Рэнди Беккером, Дайаной Ривз и Гари Бартоном. В 2012 году Крисчен стал обладателем престижного звания Steinway Artist.

Azekel (Эзекил) – британский музыкант и продюсер нигерийского происхождения. Участник фестивалей Glastonbury, Great Escape, Eurosonic и фестиваля в Hyde Park. В 2016-2017 артист в качестве соавтора и вокалиста выпустил совместные композиции с Massive Attack (нашумевший трек Ritual Spirit) и Gorillaz.

Постоянный хедлайнер фестиваля — Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана представит на площадке Skolkovo Jazz Science совместную программу с вокалисткой Ярославой Симоновой. Также состоятся выступления камерного оркестра "Музыка Вива" и пианиста Юрия Фаворина, джазовых коллективов "Маримба плюс" и "Число Пи" и ярких представителей московской электронной музыки – певицы Jekka и диджея Антона Маскелиаде.

Всего на двух сценах фестиваля - "Classic Stage" и "Young Blood Stage", выступят восемь музыкальных коллективов. Особенностью второго фестиваля станут открытые дискуссии, которые также пройдут на главных фестивальных сценах.

Елена Зеленцова, вице-президент фонда "Сколково": "Концепция музыкальной программы второго фестиваля Skolkovo Jazz Science – это не столько следование классическим джазовым канонам, сколько поле для выражения главных идей джаза – эксперимента и импровизации. Фестивальный лайнап в этом году ориентирован на тех, кто ценит в музыке свободу от стереотипов, новаторский подход и высокое качество исполнения".

В коллаборации с фестивалем науки WOW!HOW? на Skolkovo Jazz Science будут созданы интерактивные зоны и арт-объекты, визуализирующие идею синергии музыки и науки. Каждый гость сможет принять участие в открытых экспериментах в реальном времени, посетить научный буфет и понаблюдать за созданием крио-мороженного или зыбучих песков из крахмала и воды.

Билеты на фестиваль Skolkovo Jazz Science по специальной цене до 1 августа на сайте http://skjazz.ru/.

Справочная информация

Skolkovo Jazz Science — второй музыкальный open-air фестиваль на территории инновационного центра "Сколково", который состоится 26 августа. Программа фестиваля включит в себя выступления артистов, открытые дискуссии и научные интерактивные проекты.

Программа и билеты: http://www.skjazz.ru

Организатор фестиваля фонд "Сколково" – некоммерческая организация, созданная по инициативе президента РФ в сентябре 2010 года. Цель Фонда – мобилизация ресурсов России в области современных прикладных исследований через создание благоприятной среды для осуществления НИОКР по пяти приоритетным направлениям технологического развития: энергоэффективность, космос, биомедицина, ядерные и компьютерные технологии. На Фонд возложены функции управления проектом создания Инновационного центра "Сколково", деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим компаниям-участникам (в начале 2017 года их число превысило 1600) особые экономические условия. Суммарная выручка компаний-участников составила 95,5 млрд рублей. Они создали 21,8 тысяч рабочих мест, получили 1100 патентов. Важной частью экосистемы Сколково является исследовательский университет – Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), созданный и функционирующий при поддержке Массачусетского технологического института. К 2020 году в Сколково будет построено более 2 млн квадратных метров производственных, офисных и жилых помещений, в инновационном центре будут работать 35000 человек. Сайт: www.sk.ru

Официальные информационные ресурсы фестиваля:

Сайт: http://skjazz.ru

Facebook: https://www.facebook.com/skolkovojazz

Инстаграм: @skolkovojazz

Официальные хештеги Фестиваля:

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