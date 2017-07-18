На предприятиях СУЭК прошла Шахтерская олимпиада–2017

На предприятиях "Сибирской угольной энергетической компании" (СУЭК) прошла Шахтерская олимпиада–2017. Конкурс объединил работников угольной промышленности из Красноярского, Забайкальского, Приморского, Хабаровского краев, Кемеровской области, республик Бурятия и Хакасия.

Заключительные состязания в 12 номинациях прошли 18 июля на площадках АО "СУЭК-Кузбасс".

Кроме Кемеровской области, финалы Олимпиады принимали подразделения АО "СУЭК" в Бурятии, Хакасии и Красноярском крае.

Олимпиада становится событием в жизни каждого региона. В ее открытии уже традиционно участвуют лучшие творческие коллективы, представители региональной власти, руководство СУЭК.

Самой захватывающей частью соревнований традиционно является выполнение практических заданий на месте производства работ. Так, на одном из мощнейших угольных разрезов страны – Тугнуйском (поселок Саган-Нур, Бурятия) прошли состязания взрывников, машинистов буровых станков и машинистов экскаваторов Komatsu-2000. Последние за победу боролись особенно зрелищно: умение управлять техникой проверялось точными ударами ковшами по футбольному мячу, маневрами по коридору из флажков, погрузкой горной массы в БелАЗ.

"Олимпиада объединяет лучших специалистов в угольном деле со всей страны. Символично, что мы сегодня встретились именно на Тугнуйском разрезе – полигоне, где испытываем самые современные технологии", – отметил генеральный директор АО "СУЭК" Владимир Рашевский.

В Красноярском крае "гвоздем" программы были соревнования машинистов экскаватора ЭР-1250. Машина, смонтированная на Бородинском разрезе имени М.И. Щадова АО "СУЭК-Красноярск", отличается не только гигантскими размерами (длина – свыше 48 м, высота – 22,5 м, масса 700 т), но и современной модернизацией: кабины оснащены бортовыми компьютерами, креслами-пультами и экранами для трансляции основных параметров работы с внешних камер видеонаблюдения.

Шахтерская олимпиада–2017 стала третьей по счету. Впервые соревнования, организованные СУЭК, состоялись в 2011 году.

Конкурс охватывает не только угледобывающие предприятия, но и обогатительные фабрики, ремонтно-механические заводы и другие подразделения компании. Проходит в два тура: первый (отборочный) – в каждом региональном производственном объединении СУЭК, второй (финальный) – в конкретном регионе с участием победителей отборочного этапа, а также представителей других угольных компаний страны.

АО "СУЭК" – одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик на внутренний рынок и на экспорт. Добывающие, перерабатывающие, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в восьми регионах РФ. На предприятиях работает более 33,5 тысяч человек. Основной акционер – Андрей Мельниченко.