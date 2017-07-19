Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.07:
$ 59.37
€ 68.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Студенты из Индии, Китая и Африки начали стажировку в УрГАУ

Новости партнеров
19 июля, 9:54 UTC+3

Студенты из Индии, Китая и Африки начали стажировку в УрГАУ

Поделиться
Материал из 1 страницы
© УрГАУ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Студенты из Индии, Китая и стран Африки поучаствуют в возделывании овощных, плодово-ягодных и полевых культур и лечении животных в рамках летней стажировки, которая стартовала в Уральском государственном аграрном университете (УрГАУ). Об этом сообщили в университете.

"В рамках международного экологического проекта "ЭкоБудущее" 17 волонтеров из Индии, Китая и стран Африки познакомятся с учебной и общественной жизнью уральских студентов. Они поучаствуют в возделывании овощных, плодово-ягодных и полевых культур, лечении и воспитании разных животных, благоустройстве территории учебного лагеря. По окончанию стажировки, 25 июля, иностранные гости проведут дискуссии и внесут предложения в части улучшения экологической ситуации по трем направлениям: водные ресурсы, энергетика и продовольствие", - говорится в сообщении.

Заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства УрГАУ Михаил Карпухин в беседе с ТАСС пояснил, что студенты не только ознакомятся с уральскими растениями, но и соберут гербарий, который затем увезут домой. "Кроме того, по итогам стажировки мы рассмотрим предложения, которые будут внесены в рамках дискуссии. Также планируем пригласить иностранных студентов на учебу в наш университет, например, в магистратуру или аспирантуру", - уточнил он.
 
Международный экологический проект "ЭкоБудущее" объединяет молодежь всего мира для обсуждения и решения вопросов бережного отношения к окружающей среде. В этом году он проводится с 10 июля по 20 августа. В Екатеринбурге собрались волонтеры из разных стран для организации экологических акций: субботники, сбор макулатуры, круглые столы по защите окружающей среды.

Справка:

УрГАУ был основан 5 февраля 1940 года как Свердловский сельскохозяйственный институт, в 1995 году ему был присвоен статус академии, в 2013 - университета. Многопрофильный вуз готовит специалистов для всех отраслей агропромышленного комплекса. На пяти факультетах и институте университета обучается более 7 тыс. студентов по 32 программам высшего, среднего, специального, профессионального и дополнительного образования. Подготовка специалистов осуществляется на 42 кафедрах профессорско-преподавательским составом из 400 человек, в том числе 62 профессорами и докторами наук, 205 доцентами и кандидатами наук.

В июле 2017 года УрГАУ был признан лучшим профильным вузом в Уральском федеральном округе (УрФО). В рейтинге сельскохозяйственных вузов страны УрГАУ вошел в пятерку лучших.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Автомобили Tesla
Фото
3
Мировой тренд пришел в Москву: флористы представили цветочные букеты в шляпных коробках
5
Югра презентует инвестиционный потенциал на "Иннопроме-2017"
5
В главном офисе уральских газовиков открылась выставка всемирно известного художника
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Globo: старший сын Асада назвал войну в Сирии не гражданской, а захватнической
2
Кончаловский сравнил "Оскар" с McDonald's и предложил ввести санкции против премии
3
Мэр Омска Двораковский написал заявление о снятии полномочий
4
Трамп выдвинул Джона Хантсмана на пост посла США в России
5
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
6
Военнослужащих будут лишать выплат за употребление наркотиков
7
СМИ: общая задолженность по ЖКХ в России достигла 1,34 трлн рублей
Темы дня
Реклама