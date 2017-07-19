Студенты из Индии, Китая и Африки начали стажировку в УрГАУ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Студенты из Индии, Китая и стран Африки поучаствуют в возделывании овощных, плодово-ягодных и полевых культур и лечении животных в рамках летней стажировки, которая стартовала в Уральском государственном аграрном университете (УрГАУ). Об этом сообщили в университете.

"В рамках международного экологического проекта "ЭкоБудущее" 17 волонтеров из Индии, Китая и стран Африки познакомятся с учебной и общественной жизнью уральских студентов. Они поучаствуют в возделывании овощных, плодово-ягодных и полевых культур, лечении и воспитании разных животных, благоустройстве территории учебного лагеря. По окончанию стажировки, 25 июля, иностранные гости проведут дискуссии и внесут предложения в части улучшения экологической ситуации по трем направлениям: водные ресурсы, энергетика и продовольствие", - говорится в сообщении.

Заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства УрГАУ Михаил Карпухин в беседе с ТАСС пояснил, что студенты не только ознакомятся с уральскими растениями, но и соберут гербарий, который затем увезут домой. "Кроме того, по итогам стажировки мы рассмотрим предложения, которые будут внесены в рамках дискуссии. Также планируем пригласить иностранных студентов на учебу в наш университет, например, в магистратуру или аспирантуру", - уточнил он.



Международный экологический проект "ЭкоБудущее" объединяет молодежь всего мира для обсуждения и решения вопросов бережного отношения к окружающей среде. В этом году он проводится с 10 июля по 20 августа. В Екатеринбурге собрались волонтеры из разных стран для организации экологических акций: субботники, сбор макулатуры, круглые столы по защите окружающей среды.

Справка:

УрГАУ был основан 5 февраля 1940 года как Свердловский сельскохозяйственный институт, в 1995 году ему был присвоен статус академии, в 2013 - университета. Многопрофильный вуз готовит специалистов для всех отраслей агропромышленного комплекса. На пяти факультетах и институте университета обучается более 7 тыс. студентов по 32 программам высшего, среднего, специального, профессионального и дополнительного образования. Подготовка специалистов осуществляется на 42 кафедрах профессорско-преподавательским составом из 400 человек, в том числе 62 профессорами и докторами наук, 205 доцентами и кандидатами наук.

В июле 2017 года УрГАУ был признан лучшим профильным вузом в Уральском федеральном округе (УрФО). В рейтинге сельскохозяйственных вузов страны УрГАУ вошел в пятерку лучших.