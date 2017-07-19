"Медиалогия" составила рейтинг публичности номинантов премии "Медиа-Менеджер России 2017"

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Москва, 19 июля 2017 г. /Пресс-служба премии/. Исследование проводилось по российским СМИ по базе "Медиалогии" (более 30 тыс. источников): пресса, телеканалы, радиостанции, информагентства, интернет-СМИ.
При составлении рейтинга учитывалась заметность сообщений. Заметность сообщения – показатель системы "Медиалогия", позволяющий определить наиболее яркие сообщения в самых влиятельных СМИ. Наиболее заметный информационный повод определяется по коэффициенту заметности сообщений с упоминанием той или иной персоны. Заметность сообщения, например, в печатных изданиях, помимо влиятельности СМИ, зависит от: полосы издания, размера публикации, наличия и размера иллюстраций, экспрессивности заголовка и других параметров.
|
№
|
Фамилия Имя Отчество
|
Должность
|
Компания
|
Кол-во сообщений
|
1
|
Карпин Валерий
|
Главный редактор футбольных трансляций
|
Матч ТВ
|
13 462
|
2
|
Канделаки Тина
|
Генеральный продюсер
|
Матч ТВ
|
8067
|
3
|
Лидов Петр
|
Директор по связям с общественностью
|
МегаФон
|
1990
|
4
|
Козлов Евгений
|
Заместитель руководителя Аппарата мэра и Правительства Москвы
|
Правительство Москвы
|
1421
|
5
|
Алешковский Дмитрий
|
Директор
|
Портал "Такие дела"
|
1275
|
6
|
Вайнштейн Тимур
|
Генеральный продюсер
|
Телекомпания "НТВ"
|
1098
|
7
|
Малькевич Александр
|
Генеральный директор
|
ОРТРК (12 канал)
|
643
|
8
|
Федорович Валерий
|
Генеральный директор
|
ТВ-3
|
496
|
9
|
Тихонов-Рау Никита
|
Импакт-продюсер, социальный продюсер
|
Лаборатория Социального Кино "Третий Сектор"
|
468
|
10
|
Штоль Александр
|
Директор объединенной дирекции фотоинформации
|
МИА "Россия сегодня"
|
454
|
11
|
Тюлин Владимир
|
Генеральный директор
|
РЕН ТВ
|
387
|
12
|
Сурыгина Марина
|
Генеральный директор
|
Онлайн-кинотеатр Tvzavr
|
358
|
13
|
Билан Наталья
|
Главный продюсер
|
Матч ТВ
|
324
|
14
|
Картозия Николай
|
Генеральный директор
|
Телекомпания "ПЯТНИЦА"
|
303
|
15
|
Джанибекян Артур
|
Руководитель субхолдинга и телеканала
|
"ГПМ Развлекательное телевидение"/ ТНТ
|
259
|
16
|
Теплова Олеся
|
Директор департамента маркетинга и связей с общественностью
|
Онлайн-кинотеатр Tvzavr
|
225
|
17
|
Ступников Владимир
|
Президент
|
Коммуникационная группа iMARS
|
204
|
18
|
Паранько Сергей / Сидорова Ольга
|
Директор по медийной экосистеме "ВКонтакте" /
Шеф-редактор медиапроектов
|
Mail.Ru Group
|
182
|
19
|
Иванникова Оксана
|
Руководитель департамента коммуникаций
|
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
|
177
|
20
|
Воробьёв Алексей
|
Главный редактор радиостанции "Коммерсантъ FM"
|
АО "Коммерсантъ"
|
168
|
21
|
Злоказов Владимир
|
Генеральный директор
|
Студия-41
|
158
|
22
|
Оганесян Арсений
|
Главный редактор
|
Газета "Известия"
|
151
|
23
|
Петров Сергей
|
Генеральный директор
|
Ассоциация Телевещателей и Профессионалов Рекламной Индустрии "Индустриальный комитет по телеизмерениям"
|
141
|
24
|
Ипатова Ирина
|
Генеральный продюсер
|
АВТОРАДИО
|
139
|
25
|
Всесвятский Денис
|
Директор телеканала
|
Телеканал "2Х2"
|
129
|
26
|
Благодыренко Андрей
|
Директор дирекции мультимедийных центров
|
Информационное агентство и радио Sputnik / МИА "Россия сегодня"
|
119
|
27
|
Верещагин Анатолий
|
Управляющий партнер
|
Коммуникационное агентство "Прогресс"
|
115
|
28
|
Ковалев Юрий
|
Исполнительный директор / основатель
|
Межрегиональная общественная организация инвалидов "Доступ есть", портал для людей с ограниченными возможностями здоровья DISLIFE
|
108
|
29
|
Мокина Мария
|
Заместитель директора Дирекции регионального вещания и спецпроектов
|
Общественное телевидение России
|
105
|
30
|
Хрипунова Марина
|
Генеральный директор
|
Телеканал "Dомашний"
|
104
|
31
|
Ленская Евгения
|
Вице-президент, директор по маркетингу и общественным связям
|
Почта Банк
|
103
|
32
|
Ерошкина Екатерина
|
Директор департамента коммерческого маркетинга
|
Европейская медиагруппа
|
94
|
33
|
Агафонов Сергей
|
Главный редактор журнала "Огонек"
|
АО "Коммерсантъ"
|
89
|
34
|
Гаранина Полина
|
Директор
|
Коммуникационное агентство "Пионер"
|
76
|
35
|
Буланов Антон
|
Директор по корпоративным коммуникациям
|
ИНВИТРО
|
75
|
36
|
Попова Анастасия
|
Генеральный директор
|
Один за всех
|
73
|
37
|
Сазонова Валентина
|
Руководитель направления по связям с общественностью и СМИ
|
БФ "Дорога к дому" / "Северсталь"
|
72
|
38
|
Согрин Андрей
|
Директор департамента связей с общественностью
|
Аэрофлот
|
64
|
39
|
Гранов Дмитрий
|
Генеральный директор "ГПМ Матч"
|
Матч ТВ
|
62
|
40
|
Халаимов Денис
|
Директор по развитию цифрового направления и новым медиа
|
АО "Аргументы и факты"
|
59
|
41
|
Андрюшова Юлия
|
Директор аналитического департамента
|
АВТОРАДИО
|
58
|
42
|
Куликова Наталия
|
Генеральный директор
|
Video Planning
|
58
|
43
|
Поляков Олег
|
Президент
|
Dentsu Aegis Network Russia
|
57
|
44
|
Полуказакова Валентина
|
Генеральный директор
|
"Р.О.С.ПЕЧАТЬ" Липецкой области
|
56
|
45
|
Орлов Алексей
|
Руководитель русскоязычного радиовещания Sputnik
|
МИА "Россия сегодня"
|
53
|
46
|
Лебедева Дарья
|
Директор департамента планирования, маркетинга и продуктового предложения массового сегмента МРФ "Урал"
|
Ростелеком
|
50
|
47
|
Власова Анастасия
|
Директор
|
Медиагруппа "Центр"
|
48
|
48
|
Вороная Наталья
|
Главный редактор
|
Радио "Комсомольская правда"
|
48
|
49
|
Коноплев Кирилл / Черный Станислав
|
Генеральный директор / Исполнительный директор
|
AG DeltaPlan
|
44
|
50
|
Шрейтер Наталья
|
Директор
|
ИД "Советская Сибирь"
|
42
|
51
|
Кравченко Анастасия
|
Директор департамента информационной политики
|
РСК "МиГ"
|
42
|
52
|
Горюнов Александр
|
Пресс-секретарь председателя Совета директоров
|
ТМК
|
41
|
53
|
Портнова Янина
|
Директор медиацентра
|
Редакция газеты "Вечерняя Москва"
|
40
|
54
|
Михайлова Мария
|
Руководитель отдела PR и маркетинга
|
Москва Медиа
|
39
|
55
|
Толстоган Алексей
|
Генеральный директор
|
ЭвереСТ-С
|
39
|
56
|
Маслов Михаил
|
Генеральный директор, партнер
|
Агентство Ketchum
|
36
|
57
|
Морякова Анна
|
Генеральный продюсер, генеральный директор Студии анимации 2х2
|
Телеканал "2Х2"
|
28
|
58
|
Бегунова Елена
|
Генеральный директор
|
МедиаНьюс / News Media
|
27
|
59
|
Бирюков Андрей
|
Руководитель департамента по связям с общественностью
|
СК "РОСГОССТРАХ"
|
27
|
60
|
Шерозия Лили
|
Маркетинг-директор
|
ТВ-3
|
26
|
61
|
Карпухин Анатолий
|
Коммерческий директор
|
ГТРК "Пермь"
|
26
|
62
|
Богомолов Владимир
|
Коммерческий директор радиостанции
|
Эхо Москвы
|
25
|
63
|
Дементьева Ольга
|
Основатель и руководитель
|
Агентство по подбору топ-менеджеров в области стратегических коммуникаций и маркетинга executive search HR4PR
|
25
|
64
|
Бгатцева Альбина
|
Директор Ставропольского филиала
|
ИД "Комсомольская правда"
|
24
|
65
|
Мельникова Екатерина
|
Генеральный директор
|
ИД "ГУДОК"
|
23
|
66
|
Гайдебурова Дана
|
Коммерческий директор
|
ГК "РУМЕДИА"
|
22
|
67
|
Понетайкин Юрий
|
Генеральный директор
|
Саранск ТВ
|
22
|
68
|
Балузина Яна
|
Руководитель отдела по связям с общественностью
|
РЖД Интернешнл
|
17
|
69
|
Канаев Петр
|
Главный редактор
|
RNS
|
17
|
70
|
Массарская Елена
|
Издатель
|
Газеты "Мой район.Москва" и "Малый бизнес"
|
15
|
71
|
Былбас Алена
|
Генеральный директор
|
Медиа Фёрст Интернешнл
|
12
|
72
|
Ревнякова Елена
|
Генеральный директор
|
Аргументы и факты – Южный Урал
|
12
|
73
|
Савков Виталий
|
Генеральный директор
|
Vi Digital Казахстан
|
12
|
74
|
Великина Екатерина
|
Главный редактор сайта cosmo.ru
|
ИД Independent Media
|
11
|
75
|
Тактуева Алена
|
Руководитель регионального отделения
|
"Медиа Сеть"/ MediaNet
|
10
|
76
|
Коренкова Екатерина
|
Руководитель направления продвижения
|
МИЦ "Известия"
|
9
Справка: Национальная Премия "Медиа-Менеджер России" вручается с 2001 года. Премия учреждена в целях пропаганды наиболее значимых событий и явлений в медиабизнесе, обусловленных профессионализмом и мастерством в менеджменте. Это отраслевая награда для топ-менеджеров средств массовой информации, рекламной и PR-индустрии.