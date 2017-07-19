"Медиалогия" составила рейтинг публичности номинантов премии "Медиа-Менеджер России 2017"

Москва, 19 июля 2017 г. /Пресс-служба премии/. Исследование проводилось по российским СМИ по базе "Медиалогии" (более 30 тыс. источников): пресса, телеканалы, радиостанции, информагентства, интернет-СМИ.

При составлении рейтинга учитывалась заметность сообщений. Заметность сообщения – показатель системы "Медиалогия", позволяющий определить наиболее яркие сообщения в самых влиятельных СМИ. Наиболее заметный информационный повод определяется по коэффициенту заметности сообщений с упоминанием той или иной персоны. Заметность сообщения, например, в печатных изданиях, помимо влиятельности СМИ, зависит от: полосы издания, размера публикации, наличия и размера иллюстраций, экспрессивности заголовка и других параметров.

№ Фамилия Имя Отчество Должность Компания Кол-во сообщений 1 Карпин Валерий Главный редактор футбольных трансляций Матч ТВ 13 462 2 Канделаки Тина Генеральный продюсер Матч ТВ 8067 3 Лидов Петр Директор по связям с общественностью МегаФон 1990 4 Козлов Евгений Заместитель руководителя Аппарата мэра и Правительства Москвы Правительство Москвы 1421 5 Алешковский Дмитрий Директор Портал "Такие дела" 1275 6 Вайнштейн Тимур Генеральный продюсер Телекомпания "НТВ" 1098 7 Малькевич Александр Генеральный директор ОРТРК (12 канал) 643 8 Федорович Валерий Генеральный директор ТВ-3 496 9 Тихонов-Рау Никита Импакт-продюсер, социальный продюсер Лаборатория Социального Кино "Третий Сектор" 468 10 Штоль Александр Директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" 454 11 Тюлин Владимир Генеральный директор РЕН ТВ 387 12 Сурыгина Марина Генеральный директор Онлайн-кинотеатр Tvzavr 358 13 Билан Наталья Главный продюсер Матч ТВ 324 14 Картозия Николай Генеральный директор Телекомпания "ПЯТНИЦА" 303 15 Джанибекян Артур Руководитель субхолдинга и телеканала "ГПМ Развлекательное телевидение"/ ТНТ 259 16 Теплова Олеся Директор департамента маркетинга и связей с общественностью Онлайн-кинотеатр Tvzavr 225 17 Ступников Владимир Президент Коммуникационная группа iMARS 204 18 Паранько Сергей / Сидорова Ольга Директор по медийной экосистеме "ВКонтакте" / Шеф-редактор медиапроектов Mail.Ru Group 182 19 Иванникова Оксана Руководитель департамента коммуникаций Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 177 20 Воробьёв Алексей Главный редактор радиостанции "Коммерсантъ FM" АО "Коммерсантъ" 168 21 Злоказов Владимир Генеральный директор Студия-41 158 22 Оганесян Арсений Главный редактор Газета "Известия" 151 23 Петров Сергей Генеральный директор Ассоциация Телевещателей и Профессионалов Рекламной Индустрии "Индустриальный комитет по телеизмерениям" 141 24 Ипатова Ирина Генеральный продюсер АВТОРАДИО 139 25 Всесвятский Денис Директор телеканала Телеканал "2Х2" 129 26 Благодыренко Андрей Директор дирекции мультимедийных центров Информационное агентство и радио Sputnik / МИА "Россия сегодня" 119 27 Верещагин Анатолий Управляющий партнер Коммуникационное агентство "Прогресс" 115 28 Ковалев Юрий Исполнительный директор / основатель Межрегиональная общественная организация инвалидов "Доступ есть", портал для людей с ограниченными возможностями здоровья DISLIFE 108 29 Мокина Мария Заместитель директора Дирекции регионального вещания и спецпроектов Общественное телевидение России 105 30 Хрипунова Марина Генеральный директор Телеканал "Dомашний" 104 31 Ленская Евгения Вице-президент, директор по маркетингу и общественным связям Почта Банк 103 32 Ерошкина Екатерина Директор департамента коммерческого маркетинга Европейская медиагруппа 94 33 Агафонов Сергей Главный редактор журнала "Огонек" АО "Коммерсантъ" 89 34 Гаранина Полина Директор Коммуникационное агентство "Пионер" 76 35 Буланов Антон Директор по корпоративным коммуникациям ИНВИТРО 75 36 Попова Анастасия Генеральный директор Один за всех 73 37 Сазонова Валентина Руководитель направления по связям с общественностью и СМИ БФ "Дорога к дому" / "Северсталь" 72 38 Согрин Андрей Директор департамента связей с общественностью Аэрофлот 64 39 Гранов Дмитрий Генеральный директор "ГПМ Матч" Матч ТВ 62 40 Халаимов Денис Директор по развитию цифрового направления и новым медиа АО "Аргументы и факты" 59 41 Андрюшова Юлия Директор аналитического департамента АВТОРАДИО 58 42 Куликова Наталия Генеральный директор Video Planning 58 43 Поляков Олег Президент Dentsu Aegis Network Russia 57 44 Полуказакова Валентина Генеральный директор "Р.О.С.ПЕЧАТЬ" Липецкой области 56 45 Орлов Алексей Руководитель русскоязычного радиовещания Sputnik МИА "Россия сегодня" 53 46 Лебедева Дарья Директор департамента планирования, маркетинга и продуктового предложения массового сегмента МРФ "Урал" Ростелеком 50 47 Власова Анастасия Директор Медиагруппа "Центр" 48 48 Вороная Наталья Главный редактор Радио "Комсомольская правда" 48 49 Коноплев Кирилл / Черный Станислав Генеральный директор / Исполнительный директор AG DeltaPlan 44 50 Шрейтер Наталья Директор ИД "Советская Сибирь" 42 51 Кравченко Анастасия Директор департамента информационной политики РСК "МиГ" 42 52 Горюнов Александр Пресс-секретарь председателя Совета директоров ТМК 41 53 Портнова Янина Директор медиацентра Редакция газеты "Вечерняя Москва" 40 54 Михайлова Мария Руководитель отдела PR и маркетинга Москва Медиа 39 55 Толстоган Алексей Генеральный директор ЭвереСТ-С 39 56 Маслов Михаил Генеральный директор, партнер Агентство Ketchum 36 57 Морякова Анна Генеральный продюсер, генеральный директор Студии анимации 2х2 Телеканал "2Х2" 28 58 Бегунова Елена Генеральный директор МедиаНьюс / News Media 27 59 Бирюков Андрей Руководитель департамента по связям с общественностью СК "РОСГОССТРАХ" 27 60 Шерозия Лили Маркетинг-директор ТВ-3 26 61 Карпухин Анатолий Коммерческий директор ГТРК "Пермь" 26 62 Богомолов Владимир Коммерческий директор радиостанции Эхо Москвы 25 63 Дементьева Ольга Основатель и руководитель Агентство по подбору топ-менеджеров в области стратегических коммуникаций и маркетинга executive search HR4PR 25 64 Бгатцева Альбина Директор Ставропольского филиала ИД "Комсомольская правда" 24 65 Мельникова Екатерина Генеральный директор ИД "ГУДОК" 23 66 Гайдебурова Дана Коммерческий директор ГК "РУМЕДИА" 22 67 Понетайкин Юрий Генеральный директор Саранск ТВ 22 68 Балузина Яна Руководитель отдела по связям с общественностью РЖД Интернешнл 17 69 Канаев Петр Главный редактор RNS 17 70 Массарская Елена Издатель Газеты "Мой район.Москва" и "Малый бизнес" 15 71 Былбас Алена Генеральный директор Медиа Фёрст Интернешнл 12 72 Ревнякова Елена Генеральный директор Аргументы и факты – Южный Урал 12 73 Савков Виталий Генеральный директор Vi Digital Казахстан 12 74 Великина Екатерина Главный редактор сайта cosmo.ru ИД Independent Media 11 75 Тактуева Алена Руководитель регионального отделения "Медиа Сеть"/ MediaNet 10 76 Коренкова Екатерина Руководитель направления продвижения МИЦ "Известия" 9

Справка: Национальная Премия "Медиа-Менеджер России" вручается с 2001 года. Премия учреждена в целях пропаганды наиболее значимых событий и явлений в медиабизнесе, обусловленных профессионализмом и мастерством в менеджменте. Это отраслевая награда для топ-менеджеров средств массовой информации, рекламной и PR-индустрии.