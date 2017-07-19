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"Медиалогия" составила рейтинг публичности номинантов премии "Медиа-Менеджер России 2017"

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19 июля, 10:46 UTC+3

Возглавил рейтинг главный редактор "Матч ТВ" Валерий Карпов

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Материал из 1 страницы

Москва, 19 июля 2017 г. /Пресс-служба премии/. Исследование проводилось по российским СМИ по базе "Медиалогии" (более 30 тыс. источников): пресса, телеканалы, радиостанции, информагентства, интернет-СМИ.

При составлении рейтинга учитывалась заметность сообщений. Заметность сообщения – показатель системы "Медиалогия", позволяющий определить наиболее яркие сообщения в самых влиятельных СМИ. Наиболее заметный информационный повод определяется по коэффициенту заметности сообщений с упоминанием той или иной персоны. Заметность сообщения, например, в печатных изданиях, помимо влиятельности СМИ, зависит от: полосы издания, размера публикации, наличия и размера иллюстраций, экспрессивности заголовка и других параметров.

Фамилия Имя Отчество

Должность

Компания

Кол-во сообщений

1

Карпин Валерий

Главный редактор футбольных трансляций

Матч ТВ

13 462

2

Канделаки Тина

Генеральный продюсер

Матч ТВ

8067

3

Лидов Петр

Директор по связям с общественностью

МегаФон

1990

4

Козлов Евгений

Заместитель руководителя Аппарата мэра и Правительства Москвы

Правительство Москвы

1421

5

Алешковский Дмитрий

Директор

Портал "Такие дела"

1275

6

Вайнштейн Тимур

Генеральный продюсер

Телекомпания "НТВ"

1098

7

Малькевич Александр

Генеральный директор

ОРТРК (12 канал)

643

8

Федорович Валерий

Генеральный директор

ТВ-3

496

9

Тихонов-Рау Никита

Импакт-продюсер, социальный продюсер

Лаборатория Социального Кино "Третий Сектор"

468

10

Штоль Александр

Директор объединенной дирекции фотоинформации

МИА "Россия сегодня"

454

11

Тюлин Владимир

Генеральный директор

РЕН ТВ

387

12

Сурыгина Марина

Генеральный директор

Онлайн-кинотеатр Tvzavr

358

13

Билан Наталья

Главный продюсер

Матч ТВ

324

14

Картозия Николай

Генеральный директор

Телекомпания "ПЯТНИЦА"

303

15

Джанибекян Артур

Руководитель субхолдинга и телеканала

"ГПМ Развлекательное телевидение"/ ТНТ

259

16

Теплова Олеся

Директор департамента маркетинга и связей с общественностью

Онлайн-кинотеатр Tvzavr

225

17

Ступников Владимир

Президент

Коммуникационная группа iMARS

204

18

Паранько Сергей / Сидорова Ольга

Директор по медийной экосистеме "ВКонтакте" /

Шеф-редактор медиапроектов

Mail.Ru Group

182

19

Иванникова Оксана

Руководитель департамента коммуникаций

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

177

20

Воробьёв Алексей

Главный редактор радиостанции "Коммерсантъ FM"

АО "Коммерсантъ"

168

21

Злоказов Владимир

Генеральный директор

Студия-41

158

22

Оганесян Арсений

Главный редактор

Газета "Известия"

151

23

Петров Сергей

Генеральный директор

Ассоциация Телевещателей и Профессионалов Рекламной Индустрии "Индустриальный комитет по телеизмерениям"

141

24

Ипатова Ирина

Генеральный продюсер

АВТОРАДИО

139

25

Всесвятский Денис

Директор телеканала

Телеканал "2Х2"

129

26

Благодыренко Андрей

Директор дирекции мультимедийных центров

Информационное агентство и радио Sputnik / МИА "Россия сегодня"

119

27

Верещагин Анатолий

Управляющий партнер

Коммуникационное агентство "Прогресс"

115

28

Ковалев Юрий

Исполнительный директор / основатель

Межрегиональная общественная организация инвалидов "Доступ есть", портал для людей с ограниченными возможностями здоровья DISLIFE

108

29

Мокина Мария

Заместитель директора Дирекции регионального вещания и спецпроектов

Общественное телевидение России

105

30

Хрипунова Марина

Генеральный директор

Телеканал "Dомашний"

104

31

Ленская Евгения

Вице-президент, директор по маркетингу и общественным связям

Почта Банк

103

32

Ерошкина Екатерина

Директор департамента коммерческого маркетинга

Европейская медиагруппа

94

33

Агафонов Сергей

Главный редактор журнала "Огонек"

АО "Коммерсантъ"

89

34

Гаранина Полина

Директор

Коммуникационное агентство "Пионер"

76

35

Буланов Антон

Директор по корпоративным коммуникациям

ИНВИТРО

75

36

Попова Анастасия

Генеральный директор

Один за всех

73

37

Сазонова Валентина

Руководитель направления по связям с общественностью и СМИ

БФ "Дорога к дому" / "Северсталь"

72

38

Согрин Андрей

Директор департамента связей с общественностью

Аэрофлот

64

39

Гранов Дмитрий

Генеральный директор "ГПМ Матч"

Матч ТВ

62

40

Халаимов Денис

Директор по развитию цифрового направления и новым медиа

АО "Аргументы и факты"

59

41

Андрюшова Юлия

Директор аналитического департамента

АВТОРАДИО

58

42

Куликова Наталия

Генеральный директор

Video Planning

58

43

Поляков Олег

Президент

Dentsu Aegis Network Russia

57

44

Полуказакова Валентина

Генеральный директор

"Р.О.С.ПЕЧАТЬ" Липецкой области

56

45

Орлов Алексей

Руководитель русскоязычного радиовещания Sputnik

МИА "Россия сегодня"

53

46

Лебедева Дарья

Директор департамента планирования, маркетинга и продуктового предложения массового сегмента МРФ "Урал"

Ростелеком

50

47

Власова Анастасия

Директор

Медиагруппа "Центр"

48

48

Вороная Наталья

Главный редактор

Радио "Комсомольская правда"

48

49

Коноплев Кирилл / Черный Станислав

Генеральный директор / Исполнительный директор

AG DeltaPlan

44

50

Шрейтер Наталья

Директор

ИД "Советская Сибирь"

42

51

Кравченко Анастасия

Директор департамента информационной политики

РСК "МиГ"

42

52

Горюнов Александр

Пресс-секретарь председателя Совета директоров

ТМК

41

53

Портнова Янина

Директор медиацентра

Редакция газеты "Вечерняя Москва"

40

54

Михайлова Мария

Руководитель отдела PR и маркетинга

Москва Медиа

39

55

Толстоган Алексей

Генеральный директор

ЭвереСТ-С

39

56

Маслов Михаил

Генеральный директор, партнер

Агентство Ketchum

36

57

Морякова Анна

Генеральный продюсер, генеральный директор Студии анимации 2х2

Телеканал "2Х2"

28

58

Бегунова Елена

Генеральный директор

МедиаНьюс / News Media

27

59

Бирюков Андрей

Руководитель департамента по связям с общественностью

СК "РОСГОССТРАХ"

27

60

Шерозия Лили

Маркетинг-директор

ТВ-3

26

61

Карпухин Анатолий

Коммерческий директор

ГТРК "Пермь"

26

62

Богомолов Владимир

Коммерческий директор радиостанции

Эхо Москвы

25

63

Дементьева Ольга

Основатель и руководитель

Агентство по подбору топ-менеджеров в области стратегических коммуникаций и маркетинга executive search HR4PR

25

64

Бгатцева Альбина

Директор Ставропольского филиала

ИД "Комсомольская правда"

24

65

Мельникова Екатерина

Генеральный директор

ИД "ГУДОК"

23

66

Гайдебурова Дана

Коммерческий директор

ГК "РУМЕДИА"

22

67

Понетайкин Юрий

Генеральный директор

Саранск ТВ

22

68

Балузина Яна

Руководитель отдела по связям с общественностью

РЖД Интернешнл

17

69

Канаев Петр

Главный редактор

RNS

17

70

Массарская Елена

Издатель

Газеты "Мой район.Москва" и "Малый бизнес"

15

71

Былбас Алена

Генеральный директор

Медиа Фёрст Интернешнл

12

72

Ревнякова Елена

Генеральный директор

Аргументы и факты – Южный Урал

12

73

Савков Виталий

Генеральный директор

Vi Digital Казахстан

12

74

Великина Екатерина

Главный редактор сайта cosmo.ru

ИД Independent Media

11

75

Тактуева Алена

Руководитель регионального отделения

"Медиа Сеть"/ MediaNet

10

76

Коренкова Екатерина

Руководитель направления продвижения

МИЦ "Известия"

9

Справка: Национальная Премия "Медиа-Менеджер России" вручается с 2001 года. Премия учреждена в целях пропаганды наиболее значимых событий и явлений в медиабизнесе, обусловленных профессионализмом и мастерством в менеджменте. Это отраслевая награда для топ-менеджеров средств массовой информации, рекламной и PR-индустрии.

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