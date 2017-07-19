Лауреат "Грэмми" Джон Скофилд, "Аукцыон" и Zventa Sventana выступят в Санкт-Петербурге

Москва, 19 июля 2017 г. /АртМания/. Усадьба Jazz возвращается в Санкт-Петербург. Одно из самых популярных музыкальных событий года 29 июля вновь соберет самую изысканную и творческую аудиторию Северной столицы, и оставит впечатления на 365 дней вперед.

За те шесть лет, что фестиваль проходит в Петербурге, здесь выступило множество ярких музыкантов со всего мира: от кубинского маэстро Chucho Valdez до американских суперзвезд нового джаза Snarky Puppy. В этом году посетителей ожидает разнообразная и насыщенная программа.

Программа

Сцена "Партер"

Одним из долгожданных участников Усадьбы Джаз в этом году станет лауреат премии "Грэмми" 2017 в номинации "лучший инструментальный джазовый альбом" гитарист John Scofield в составе Uberjam Band с легендарным барабанщиком Деннисом Чемберсом. Также на сцену выйдет группа "Аукцыон", давно вошедшая в историю русской музыки. Отчаянные и изысканные, меланхоличные и отвязные - от них никогда не знаешь, чего ожидать. Еще гостей собирается удивить ВИА "Пролетарское танго" - ансамбль, с безупречным вкусом переигрывающий шлягеры советской эстрады: "А снег идет" и "Ленинградские мосты", "Московские окна" и "Шаланды, полные кефали". "Пролетарское танго" получили свой шанс выступить на Усадьбе Jazz, победив в конкурсе. Изобретенная еще в семидесятых годах прошлого века магия диско продолжает работать и сейчас: группа "Меджикул" исполнит все свои хиты, включая "Марфу".

Сцена "Jazz&World"

В этом году вторая сцена Усадьбы Jazz посвящена самой яркой и интригующей музыке из разных стран мира. Группа Zventa Sventana и замечательная певица Тина Кузнецова известны тем, что мастерски объединяют русские фольклорные мотивы с джазом и электроникой. Двое из пяти участников франко-гвинейской группы Ba Cissoko играют на коре – западноафриканской разновидности арфы. В их руках этот экзотический инструмент не уступает по драйву электрогитаре. В свою очередь, бразильская певица Ju Moraes, вышедшая в финал шоу “Голос” этой страны, исполняет солнечную и беззаботную самбу – музыку, которую в северных широтах следует прописывать вместо лекарства. Также гостей фестиваля порадуют своими выступлениями SAMHEY band&Darlini Singh Kaul и браться-виртуозы Amine&Hamza.

Сцена "Jazz Club"

Днем будет представлена программа с выступлением наиболее талантливых учеников музыкальной школы J&M School. Вечером появятся резиденты известного бара The Hat с музыкальным посвящением Новому Орлеану. Также на этой сцене выступят победители конкурса "Найдено ВКонтакте": LURMISH и Empathy Project.

В парке

Помимо музыки зрителей ждет масса развлечений на любой вкус: игры и квесты, спортивные состязания и арт-объекты, а также многое другое.

Фестиваль без пластика

В этом году Усадьба Jazz пройдет под лозунгом "фестиваль без пластика". Организаторы сведут к минимуму использование пластика и отправят на переработку тот, который соберут на фестивале.

Дети до 10 лет проходят на фестиваль бесплатно.

За годы существования на Усадьбе Jazz выступили более 1000 музыкантов, фестиваль стал важным явлением в музыкальной культуре страны. В этом году, музыкальный сезон открыли в Архангельском, 15 июля эстафету подхватил Екатеринбург. В Воронеже 22 июля фестиваль примет гостей в поселке Рамонь у дворца Ольденбургских – уникального памятника неоготики. 29 июля фестиваль вернется в культурную столицу России – в Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова, на территорию Елагинского дворца, построенного архитектором Карло Росси. Затем Усадьба Jazz приглашает в Конаково Ривер Клаб, чтобы провести вместе последние выходные лета – 25-27 августа. Завершится сезон 12-16 сентября фестивалем на горном курорте "Горки Город" в Сочи, на территории Красной Поляны.

Усадьба Jazz в Санкт-Петербурге – 29 июля 2017 года

Программа фестиваля начинается в 14:00

Центральный Парк культуры и отдыха им.Кирова

Елагин Остров, д.4, Санкт-Петербург

Билет на фестиваль – 1 800 рублей, VIP зона – 3 500 рублей