"Швабе" представляет облегченное зеркало из карбида кремния на МАКС-2017

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Холдинг "Швабе" Госкорпорации Ростех демонстрирует перспективный композитный материал на МАКС-2017.
Облегченное зеркало из карбида кремния изготовлено специалистами предприятия Холдинга "Швабе" – Лыткаринского завода оптического стекла (ЛЗОС). Оно предназначено для создания оптических элементов крупногабаритных телескопов наземного и космического базирования, оптико-электронных комплексов дистанционного зондирования Земли, а также применяется при изготовлении зеркал для мощных лазерных установок специального назначения.
"Карбид кремния является одним из наиболее перспективных композитных материалов для авиационно-космической отрасли. Он обладает высокой удельной жесткостью, прочностью и теплопроводностью. Такие качества позволяют нам создавать термостабилизированные системы, работающие в условиях криогенных и контрастных температур, что позволяет избежать изменения качества изображения в процессе эксплуатации", ̶ рассказал генеральный директор Холдинга "Швабе" Алексей Патрикеев.
Данный материал ЛЗОС в 10-бальной шкале твердости Мооса набирает 9,4 балла: прочнее только алмаз. Он обладает стойкостью к окислению и не разрушается при температуре до 2500oС. По теплопроводности карбид кремния в 100 раз превосходит астроситалл.