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Делегация правительства России ознакомилась с разработками "Швабе" на МАКС-2017

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19 июля, 12:18 UTC+3

В частности, была продемонстрирована оптико-электронная аппаратура "Аврора" для малых космических аппаратов, не имеющая зарубежных аналогов

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© Сергей Бобылев/ТАСС

Делегация Правительства РФ в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2017 посетила экспозицию Холдинга "Швабе" Госкорпорации Ростех и ознакомилась с экспонатами российского приборостроения.

Делегации была продемонстрирована оптико-электронная аппаратура "Аврора" для малых космических аппаратов, не имеющая зарубежных аналогов. Она предназначена для оперативного мониторинга состояния поверхности Земли с борта космического аппарата и незаменима в составлении цифровых карт, прогнозировании, экологическом мониторинге, поиске полезных ископаемых и геологоразведке.

"В конце апреля 2016 года наша аппаратура была успешно запущена на орбиту в составе спутника "Аист-2Д". За это время "Аврора" отсняла 14 млн кв. км земной поверхности, из них 4 млн кв. км - территория России. Сегодня к высококачественным снимкам, созданным системой предприятия "Швабе", проявляют интерес не только российские государственные организации, но и отечественные и зарубежные коммерческие компании", – сообщил генеральный директор Холдинга "Швабе" Алексей Патрикеев.

Кроме этого, делегация Правительства РФ ознакомилась с облегченными зеркалами из астроситалла и карбида кремния для крупногабаритной оптики и оптико-электронными системами, применяющимися в различных типах воздушной техники. 

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