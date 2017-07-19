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Госкорпорации обеспечат предприятия Прикамья заказами на новейшие авиадвигатели

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19 июля, 12:30 UTC+3

Глава Пермского края встретился на международном авиакосмическом салоне МАКС-2017 с главами Объединенной двигателестроительной корпорации и ГК "Роскосмос"

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ПЕРМЬ, 19 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Пермского края Максим Решетников встретился на международном авиакосмическом салоне МАКС-2017 с генеральным директором АО "ОДК" Александром Артюховым и гендиректором госкорпорации "Роскосмос" Игорем Комаровым. Об этом сообщили в департаменте пресс-службы администрации пермского губернатора. 

Как сообщил по итогам встречи глава Прикамья, Артюхов подтвердил загрузку предприятий группы "Пермские моторы" заказами по производству двигателя ПС-90А-76 для самолетов Ил-476 (глубоко модернизированный самолет Ил-76 – ред.). На 2017 год планируется выпуск 16 двигателей этой модификации. "Это далеко не предел загрузки предприятий. Но, учитывая те проблемы, которые есть в смежных производствах, очень хорошо, что этот объем заказа подтвержден", - отметил Решетников. По его словам, в федеральных министерствах сейчас обсуждается следующая модификации этого двигателя – ПС 90А-3. Кроме того, на встрече с главой ОДК врио губернатора обсудил подготовку к серийному производству двигателя ПД-14.

В начале 2017 года стартовала программа научно-исследовательских разработок по двигателю ПД-35. Финансирование на стартовую часть этой программы уже есть. "Совокупность этих программ позволит загрузить производственные и научные мощности региона. Предприятие "Авиадвигатель" - один из крупнейших центров разработок в авиакосмической отрасли в стране", - отметил Решетников.

"Роскосмос" подтвердил планы развития производственной площадки "Протон-ПМ" в Новых Лядах. "Это предприятие будет составлять основу экономики края", - сказано в сообщении департамента. Также Решетников заявил, что ключевая задача для слаженной работы аэрокосмического комплекса региона – обеспечить кооперацию "Роскосмоса" и Объединенной двигателестроительной компании, чтобы в единой логике выходить на конкурсы, которые объявляют крупные корпорации, и больший объем заказов оказывался на пермских предприятиях. 

"Достигнутые договоренности стали результатом работы краевых властей, и в частности Максима Решетникова, по повышению инвестиционной привлекательности региона и укреплению его промышленного потенциала. Поэтому интерес к региону неуклонно растет, причем в самых разных аспектах", - уточнили в департаменте. 

Перспективный двигатель ПД-14

ПД-14 - базовый гражданский двигатель нового поколения, который создается широкой кооперацией предприятий ОДК для авиалайнера МС-21. На основе унифицированного компактного газогенератора ПД-14 возможно создание целого семейства двигателей тягой 9-18 тонн, предназначенных для ближне- и среднемагистральных самолетов, вертолетов и промышленных газотурбинных установок.

Пермское КБ "Авиадвигатель" готовится к проектированию перспективного авиадвигателя для российско-китайского широкофюзеляжного самолета с тягой 35 тонн (ПД-35). Как ранее заявлял генеральный конструктор КБ Александр Иноземцев, проект оценен в 180 млрд рублей на 10 лет.

"ОДК-Пермские моторы" входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию госкорпорации "Ростех". На заводе производят авиадвигатели, промышленные газотурбинные установки для электростанций и транспортировки газа. Разработка перспективного двигателя ПД-14 принадлежит конструкторскому бюро "Авиадвигатель". Головной производитель - Пермский моторный завод. 
Согласно производственной программе предприятия, к 2025 году ежегодный выпуск ПД-14 должен составить 101 единицу. Кроме этого, предполагается увеличение производства и уже выпускаемого двигателя ПС-90А: с 28 изделий в 2014 году, до 98 в 2025 году, а также газотурбинных установок на базе ПС-90А и ПД-14 с 46 до 65 единиц соответственно.

Кроме того, в разработке находится и совершенно новый проект – перспективный авиадвигатель ПД-35 для широкофюзеляжного самолёта с тягой 35 тонн. Срок реализации программы по его созданию – с 2016 по 2025 год. Этот двигатель обеспечит возврат России на стратегически важнейший для ведущих стран-производителей рынок широкофюзеляжных дальнемагистральных самолётов, уверены на предприятии.

По итогам всероссийского открытого интернет-голосования на звание "Главный проект России 2015 года", авиационный двигатель ПД-14 занял третье место, набрав более 6 тысяч голосов.

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