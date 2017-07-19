Погрузка угля в Кемеровской области в первом полугодии выросла на 9,4%

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Погрузка угля в Кемеровской области по итогам 6 месяцев 2017 года выросла на 9,4% - до 112,3 млн тонн, при этом основное увеличение обеспечивается за счет отгрузки топлива в направлении портов Дальнего Востока. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД).
"В первом полугодии текущего года в Кузбассе погружено 112,3 млн тонн угля, с ростом к 2016 году на 9,4%. Основной рост погрузки угля на протяжении последних лет обеспечивается за счет погрузки на экспорт в направлении портов Дальнего Востока. За 6 лет с 2010 года погрузка угля из Кузбасса в данном направлении выросла более чем в 2 раза (в 2010 году - 19,8 млн тонн, в 2016 году - 47 млн тонн)", - сказали в ЗСЖД.
В январе-июне 2017 года погрузка в этом направлении увеличилась на 4,2% - до 24,7 млн тонн. Наибольший рост отмечается у "СУЭК-Кузбасс" (на 24,5%), Кузбасской топливной компании (КТК, на 11,1%), Распадской угольной компании (на 15,6%) и "Разреза Кийзасский" (на 29,8%).
Как пояснили в ЗСЖД, согласование заявок на перевозку угля в восточном направлении происходит после подтверждения со стороны портов готовности принять груз. Однако грузоотправители зачастую подают заведомо завышенные объемы: в июне-июле этого года они направили заявки на 3 тыс. 178 вагонов в сутки, что на 37,9% больше, чем за аналогичные месяцы 2016 года. Из-за превышения перерабатывающей способности порты в июне отклонили 20% от всего заявленного объема, но даже при этом отгрузка угля из Кузбасса согласована с ростом на 18,3% к июню 2016 года.