При поддержке "Швабе" российская команда стала чемпионом мира по футболу среди врачей

Холдинг "Швабе" выступил партнером команды "Ассоциации врачей – любителей футбола" России на 23-м чемпионате мира по футболу среди врачей, который проходил с 8 по 16 июля в г. Леоганге (Австрия). При поддержке холдинга российская команда masters (45+) второй раз подряд завоевала золото на престижном международном первенстве.

"Поздравляем команду с этой заслуженной победой и с уже сформировавшейся традицией становиться чемпионами! Турнир для российской сборной выдался непростым. Было немало достойных и сильных соперников. Но наши футболисты сумели выстоять и стали заслуженными лидерами чемпионата. Желаем "Ассоциации врачей - любителей футбола" России дальнейших успехов в спорте и его популяризации среди врачебного сообщества страны", - сказал заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин.

"В прошлом году наша сборная впервые стала чемпионом мира в турнире masters, а в середине июля мы во второй раз выиграли мировое первенство. И теперь могу точно сказать: защитить чемпионский титул гораздо труднее, чем выиграть его в первый раз. Особая благодарность партнеру нашей команды, Холдингу "Швабе", а также всем болельщикам, которые верили в нас", - сообщил президент "Ассоциации врачей - любителей футбола", капитан команды masters (45+) Геннадий Войчишин.

В 2017 году во врачебном мундиале в турнире masters (45+) приняли участие медицинские работники из 13 стран мира: Австралии, Австрии, Бразилии, Колумбии, Германии, Великобритании, Венгрии, Ирландии, Литвы, Мексики, России, США и Украины. Россияне в четвертьфинале одержали убедительную победу над командой США (4:1), переиграли в полуфинале врачей из Украины (5:3) и разгромили в финале коллег из Литвы (5:0). Кроме командного достижения, есть и индивидуальное: титула "Лучший бомбардир" 23-го чемпионата мира по футболу среди врачей в турнире masters был удостоен россиянин Игорь Аксенов, забивший за время состязаний 15 голов.

"Ассоциация врачей – любителей футбола" была основана в июне 2015 года. Основная ее цель – пропаганда здорового образа жизни, а также объединение практикующих врачей всей нашей страны, для которых футбол является любимым увлечением. В настоящее время в организацию входит более 500 врачей из 19 регионов России.

Напомним, что в конце мая 2017 года Холдинг "Швабе" и "Ассоциация врачей - любителей футбола" подписали соглашение о партнерстве в рамках конференции Международного объединения разработчиков, производителей и пользователей медицинской техники. Оно заключено сроком на 5 лет.