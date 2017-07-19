"Ингосстрах" открыл выставку "Окна в Россию. Шедевры семи поколений"

В Калининградском областном музее "Художественная галерея" начинает работу выставка "Окна в Россию. Шедевры семи поколений", на которой представлены живопись и графика из собрания Института русского реалистического искусства (ИРРИ). Посетители музея смогут увидеть около 50 произведений из коллекции ИРРИ, среди которых шедевры Александра Дейнеки, Гелия Коржева, Сергея Герасимова, Георгия Нисского и других знаковых художников ХХ века.

На торжественном открытии выставки 18 июля присутствовали заместитель министра по культуре и туризму Калининградской области Елена Кошемчук, начальник управления культуры Калининграда Марина Ядова, директор Калининградской художественной галереи Галина Заболотская и арт-директор ИРРИ Надежда Степанова. "Ингосстрах" представлял заместитель генерального директора Алексей Галахов.

"Мы очень рады дать старт нашему масштабному юбилейному проекту – "Окна в Россию. Шедевры семи поколений". В юбилейный для компании год мы хотим порадовать жителей нашей огромной страны – познакомить их с творчеством выдающихся российских художников ХХ века, – говорит заместитель генерального директора компании "Ингосстрах" Алексей Галахов. – Выставка открывается в Калининграде, самом западном регионе России, и за несколько месяцев пройдет долгий путь до Владивостока, который станет финальным аккордом этого большого путешествия".

"Мне кажется, очень важно, когда авторитетная, уважаемая компания в свой день рождения дарит подарки не себе, а практически всем жителям страны, когда она выбирает объектом своего внимания именно культуру, искусство, – рассказывает заместитель министра по культуре и туризму Калининградской области Елена Кошемчук. – В наше нестабильное время только культура остается той основой, которая позволяет нам всем объединяться и служит для нас источником вдохновения. Поэтому проект "Окна в Россию. Шедевры семи поколений" – шаг в то будущее, в котором мне очень хотелось бы жить".