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Проект "Урал Промышленный - Урал Полярный" будут еженедельно обсуждать в полпредстве УрФО

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19 июля, 14:59 UTC+3

Совещания будут проводиться для обеспечения эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО "Корпорация развития"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Реализацию комплексного инвестиционного проекта "Урал Промышленный - Урал Полярный" будут еженедельно обсуждать в полпредстве Уральского федерального округа (УрФО). Для этого принято решение о проведении постоянно действующих совещаний.  Об этом сообщили в АО "Корпорации развития",  которая реализует инвестпроект. 

"Постоянно действующие совещания Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в УрФО по вопросу развития и реализации комплексного инвестиционного проекта "Урал Промышленный – Урал Полярный" должны обеспечивать контроль и оперативный мониторинг за реализацией проекта. Заседания будут проводиться не реже одного раза в месяц, преимущественно еженедельно", - отметили там. 

Совещания будут проводиться для обеспечения эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО "Корпорация развития". 

Проект "Урал Промышленный – Урал Полярный" представляет собой комплекс взаимоувязанных мероприятий по созданию трех основных блоков: транспортного, энергетического и освоения природных ресурсов. В частности, это строительство Северного широтного хода (СШХ), который предполагает создание новой железной дороги длиной в 700 км. Транспортный коридор соединит Северную и Свердловскую железные дороги, даст возможность вывоза грузов с новых месторождений северных районов полуострова Ямал. Стоимость проекта предварительно составит 240 млрд рублей. Железная дорога с выходом к Северному морскому пути значительно повысит загрузку нового морского порта России, обеспечит отправку экспортной продукции российских предприятий на новые рынки Европы и стран АТР.

АО "Корпорация развития" создана во исполнение поручения президента РФ. Реализует крупнейший инвестиционный проект "Урал Промышленный - Урал Полярный" и ряд других инвестпроектов, занимая лидирующую позицию в УрФО в сфере привлечения инвестиций.  До ребрендинга в 2012 году - ОАО "Корпорация Урал Промышленный - Урал Полярный". Акционеры - все субъекты РФ в УрФО и DB International (ведущий мировой эксперт в области железнодорожных перевозок, подразделение Deutsche Bahn AG).

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