Завод по выпуску голландских теплиц стоимостью 2,1 млрд рублей открылся в ОЭЗ "Липецк"

Завод тепличных металлоконструкций нидерландской компании KGP B. V. начал работу в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Липецк", инвестиции в проект составили 2,1 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Липецкой области.

"В особой экономической зоне "Липецк" завод тепличных конструкций начал выпускать продукцию по голландской технологии. Инвестор проекта - нидерландская компания KGP B. V., вложившая в завод 2,152 млрд рублей, здесь создано 90 рабочих мест", - сказали в администрации региона.

Завод стал 19-м работающим предприятием особой экономической зоны и пятым, начавшим в ней деятельность в 2017 году. До конца года откроются производства еще пяти компаний.

На предприятии отметили, что мощности рассчитаны на выпуск 150 га металлоконструкций в год, что позволит обеспечить около 50% потребностей российского рынка. Завод займется производством голландских теплиц с использованием гидропонных систем выращивания овощей в закрытом грунте.

"Это перспективное направление, которое через несколько лет позволит региону стать одним из ведущих российских производителей овощей закрытого грунта. Таким образом, мы успешно выполняем заявленный президентом России курс на импортозамещение продовольственной продукции", - считает глава администрации Липецкой области Олег Королев, слова которого приводит пресс-служба.

Нидерландская компания KGP B. V. является лидирующей компанией-поставщиком тепличных комплексов "под ключ" по всему миру, в течение 35 лет она построила и оснастила их оборудованием для закрытого грунта в 48 странах. Липецкая область входит в число лидеров в России по числу теплиц закрытого грунта, до 2020 года в регионе планируется расширить площади под теплицами до 200 га и получать в них около 194 тыс. тонн овощей в год.

Особая экономическая зона "Липецк" площадью почти 2,3 тыс. га создана в 2005 году для решения задач по импортозамещению, развитию конкурентоспособных производственных комплексов в приоритетных отраслях промышленности, для привлечения прямых иностранных инвестиций. Федеральный и областной бюджеты вложили в развитие инфраструктуры 6,1 млрд рублей. Резидентами ОЭЗ являются 50 компаний из 16 стран мира, это производители медицинского и энергетического оборудования, элементов и систем альтернативной энергетики, машин и автокомпонентов. Организации заявили инвестиции в размере 153 млрд рублей (на данный момент освоено 37,5 млрд) и выпустили продукции на 51,7 млрд рублей.