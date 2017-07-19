Олег Тактаров сыграет русского витязя на нижегородском фестивале "Русская Тоскания"

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Актер Олег Тактаров предстанет в образе русского витязя Никития Могучего на фестивале народного творчества "Русская Тоскания", который пройдет в городе Ворсма 29-30 июля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
"В программе фестиваля "Русская Тоскания" – парад стилизованных лодок "Русская регата", реконструкция боев русских витязей, ярмарка традиционных промыслов и ремесел, мастер-классы от народных умельцев, выступления фольклорных коллективов, прогулки на лодках. Специальный гость фестиваля - чемпион мира по смешанным боевым искусствам, актер, телеведущий Олег Тактаров, который предстанет перед зрителями в образе русского витязя Никития Могучего", - говорится в пресс-релизе.
Участниками мероприятия также станут ансамбли народного творчества, кузнецы, мастера ножевого производства.
"Я очень часто езжу по районам и делаю это с удовольствием. Кроме Ворсмы у нас еще свыше 400 мест, где можно хорошо провести время всей семьей. Недавно мы выпустили путеводитель по Нижегородской области: всем, кто хочет хорошо провести выходные, он поможет выбрать место для отдыха", - заявил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, которого цитирует пресс-служба.
По словам министра культуры Нижегородской области Сергея Горина, слова которого приводятся в сообщении, в регионе проходят несколько фестивалей – "и крупные, которые собирают тысячи гостей со всей России, и небольшие, которым еще предстоит раскрыть себя". "Недавно мы были на фестивале "Золотая хохлома", сейчас готовимся к "Хрустальному ключу", который пройдет в Сартакове, к фестивалю "Мастеров народных братство" в Городце. Поддерживать необходимо все подобные фестивали, потому что они организованы по инициативе самих жителей области и помогают привлекать в районы больше туристов", - заявил министр.
Как сообщили в Росстате, по объему въездного турпотока Нижегородская область входит в десятку регионов-лидеров России. По итогам 2016 года этот показатель составил почти 1,5 млн человек в год.