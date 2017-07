В России открылась выставка каллиграфии, живописи и произведений Дачань

© Beijing Zuiyuan Cultural Exchange Co. Ltd

© Beijing Zuiyuan Cultural Exchange Co. Ltd

© Beijing Zuiyuan Cultural Exchange Co. Ltd

© Beijing Zuiyuan Cultural Exchange Co. Ltd

© Beijing Zuiyuan Cultural Exchange Co. Ltd

© Beijing Zuiyuan Cultural Exchange Co. Ltd

© Beijing Zuiyuan Cultural Exchange Co. Ltd

© Beijing Zuiyuan Cultural Exchange Co. Ltd

© Beijing Zuiyuan Cultural Exchange Co. Ltd

© Beijing Zuiyuan Cultural Exchange Co. Ltd

© Beijing Zuiyuan Cultural Exchange Co. Ltd

© Beijing Zuiyuan Cultural Exchange Co. Ltd

© Beijing Zuiyuan Cultural Exchange Co. Ltd

© Beijing Zuiyuan Cultural Exchange Co. Ltd

© Beijing Zuiyuan Cultural Exchange Co. Ltd

© Beijing Zuiyuan Cultural Exchange Co. Ltd

© Beijing Zuiyuan Cultural Exchange Co. Ltd

© Beijing Zuiyuan Cultural Exchange Co. Ltd

© Beijing Zuiyuan Cultural Exchange Co. Ltd

© Beijing Zuiyuan Cultural Exchange Co. Ltd

В Академии художеств имени И. Е. Репина в Санкт-Петербурге открылась всемирная передвижная выставка каллиграфии, живописи и произведений Дачань "Начало эры, возвещенной великим искусством" (Ushering of an era heralded by great art; The art of Dachan world tour Exhibition).

Передвижная выставка искусства Дачань представляет современные произведения искусства буддийского монаха Дачань из Китая. Экспозиция, которая уже получила множество откликов, выставляется по всему миру в целях просвещения. С 2016 года выставка уже была представлена в Абу-Даби и Дубае (ОАЭ), Малайзии, Сингапуре и Японии, а также в Южной Корее, Тайланде.

На экспозиции представлены произведения мастера, созданные в последние годы его жизни. В частности, это картины в стиле монохроматической живописи, пейзажи, портреты, каллиграфия и другие высококлассные произведения. Портреты выполнены с применением VR-технологии в особой манере мастера. Его стиль сочетает искусство и высокие технологии, предоставляя возможность зрителям увидеть перспективу художественного произведения.

Произведения Дачань ранее выставлялись в Музее изобразительных искусств Китая, Пекинском музее Гугун, центре ЮНЕСКО Макао, в Малайзии, ОАЭ, Сингапуре, Южной Корее, Японии, Таиланде и т. д. По мнению специалистов, работы художника характеризуются индивидуальным стилем и совершенством техники. Они сочетают поэзию, каллиграфию и печать, выделяются творческим духом, представляют современному взору суть монохроматической живописи Китая. Монохроматическая живопись такого типа отображает ведущие черты китайской культуры, размеренное течение жизни в стране. Эти картины способствуют осмыслению природы жизни, пробуждают внутреннюю энергию и развивают чувство прекрасного.

Всемирная передвижная выставка искусства Дачань "Начало эры, возвещенной великим искусством" (Ushering of an era heralded by great art; The art of Dachan world tour Exhibition) отображает дух жизни Дачань и его искусства. Каллиграфия и живопись, двигая искусство на путь истины, подчеркивают совершенство мира с помощью туши и кисти. Всемирная передвижная выставка произведений искусства Дачань организована в содружестве восточной и западной культуры и служит поиску общих ценностей людьми, обладающими знаниями в искусстве и культуре обоих направлений. Эти произведения способствуют взаимному обучению, совместному прогрессу, заставляя сблизиться восточную и западную культуру.

В выставке представлены (название художественного произведения / размер):

Картина "Далуо Баоцзинь" (Daluo Baojing) 122,5×246 см

Картина "Хенгюан Жуши" (Hengyuan Rushi) 96×180 см

Картина "Шэньши Цзиньпин. Лотос" (Sheng Shi Jing Ping. Lotus) 137×69,5 см

Картина "Де И Гао. Лотос" (De Yi Gao. Lotus) 70,5×136 см

Картина "Сюан Фэн" (Xuan Feng) 34×137 см