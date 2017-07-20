"Швабе" в рамках МАКС-2017 расскажет студентам о карьерных возможностях в холдинге

Холдинг "Швабе" Госкорпорации Ростех примет участие в мероприятии "День студента", которое будет проходить 21 июля в рамках 13-го Международного авиационно-космического салона (МАКС-2017).

На МАКС-2017 учащиеся смогут ознакомиться со списком вакансий предприятий Холдинга, а также с программами стажировок по различным специальностям. Помимо этого специалисты "Швабе" расскажут студентам об особенностях целевой контрактной подготовки.

"День студента" – хорошая возможность для нашей молодежи детально познакомиться с предприятиями аэрокосмической отрасли. "Швабе" активно использует различные тематические выставочные события в рамках работы с перспективным персоналом. Надеемся, что МАКС-2017 познакомит нас с талантливыми ребятами, нацеленными на сотрудничество с нашим Холдингом и развитие собственных профессиональных и творческих способностей", - сообщила заместитель генерального директора "Швабе" Ольга Малашкина.

Впервые "День студента" в рамках МАКС было проведен в 2015 году. Он позволяет студентам училищ, техникумов и вузов бесплатно посетить салон. В этот день учащиеся могут познакомиться с предприятиями аэрокосмической отрасли, новинками индустрии и принять участие в насыщенной деловой программе, в рамках которой проходят презентации компаний, мастер-классы, круглые столы и многое другое. На МАКС-2015 "День студента" посетило более 7 000 учащихся.