"Швабе" в рамках МАКС-2017 расскажет студентам о карьерных возможностях в холдинге

Врач ЦСКА: Дзагоеву еще нужно время, чтобы набрать оптимальные кондицииСпорт 20 июля, 12:10
Шахматное восстание машин: как российский робот победил гроссмейстеровНаука 20 июля, 12:02
Шляхтин: ВФЛА сделает все, чтобы квалифицировавшиеся атлеты поехали на ЧМСпорт 20 июля, 11:56
На космодроме Восточный сменился гендиректорКосмос 20 июля, 11:51
Трансфер польского футболиста Рыбуса обошелся "Локомотиву" в €1,75 млнСпорт 20 июля, 11:34
Структура Сбербанка и АФК "Система" приобрели 100% акций аэропорта Республики АлтайСибирь 20 июля, 11:31
IAAF допустила еще восемь российских легкоатлетов до международных стартовСпорт 20 июля, 11:24
У парламента Молдавии начались столкновенияМеждународная панорама 20 июля, 11:16
Николишин: решение АХЛ отпустить игроков на ОИ поможет только сборным Канады и СШАСпорт 20 июля, 11:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Холдинг "Швабе" Госкорпорации Ростех примет участие в мероприятии "День студента", которое будет проходить 21 июля в рамках 13-го Международного авиационно-космического салона (МАКС-2017).
На МАКС-2017 учащиеся смогут ознакомиться со списком вакансий предприятий Холдинга, а также с программами стажировок по различным специальностям. Помимо этого специалисты "Швабе" расскажут студентам об особенностях целевой контрактной подготовки.
"День студента" – хорошая возможность для нашей молодежи детально познакомиться с предприятиями аэрокосмической отрасли. "Швабе" активно использует различные тематические выставочные события в рамках работы с перспективным персоналом. Надеемся, что МАКС-2017 познакомит нас с талантливыми ребятами, нацеленными на сотрудничество с нашим Холдингом и развитие собственных профессиональных и творческих способностей", - сообщила заместитель генерального директора "Швабе" Ольга Малашкина.
Впервые "День студента" в рамках МАКС было проведен в 2015 году. Он позволяет студентам училищ, техникумов и вузов бесплатно посетить салон. В этот день учащиеся могут познакомиться с предприятиями аэрокосмической отрасли, новинками индустрии и принять участие в насыщенной деловой программе, в рамках которой проходят презентации компаний, мастер-классы, круглые столы и многое другое. На МАКС-2015 "День студента" посетило более 7 000 учащихся.