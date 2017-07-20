Агентство Invest India планирует принять участие в ВЭФ-2017

Москва, 20 июля 2017 г. /Росконгрессс/. Национальное агентство по развитию и стимулированию инвестиций Invest India в составе представительной индийской делегации примет участие в Восточном экономическом форуме, который состоится 6—7 сентября во Владивостоке.

Invest India станет ключом к привлечению российских инвестиций в Индию на фоне стремления Нью-Дели и Москвы укрепить двустороннее экономическое партнерство. Так, согласно решению индийских властей, агентство откроет специализированный "российский департамент", который будет заниматься работой с российскими инвесторами и оказывать им комплексную поддержку.

Ранее, 1 июня 2017 года, на полях Петербургского международного экономического форума Фонд "Росконгресс" и агентство Invest India подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны договорились развивать двустороннее сотрудничество в таких областях, как торговля, привлечение инвестиций и информационно-стратегическая поддержка. Документом предусмотрено содействие расширению возможностей для прямого инвестирования и помощь компаниям в реализации этих возможностей.

Справка

Фонд "Росконгресс" — крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.

Фонд "Росконгресс" учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки.

Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.

http://roscongress.org

Invest India является официальным агентством по координации и привлечению инвестиций при Правительстве Индии, которое уполномочено стимулировать инвестиции в бюджет страны.

Эксперты агентства Invest India предлагают решение по различным отраслевым и государственным вопросам и обеспечивают поддержку инвесторам на протяжении всего инвестиционного цикла: от этапа принятия решения до постинвестиционного этапа. Агентство помогает в определении местоположения; ускоряет одобрение регуляторными органами; обеспечивает встречи с соответствующими правительственными и корпоративными должностными лицами; а также помощь на постинвестиционном этапе, которая включает принятие мер по устранению проблем, с которыми столкнулись инвесторы.

"Российский департамент" будет оказывать содействие и помощь российским компаниям, инвестирующим в Индию, включая все вопросы, требующие ускоренного рассмотрения. При помощи "Российского департамента" Invest India будет предоставлять весь спектр услуг.

Более подробная информация об Invest India доступна на сайте: http://www.investindia.gov.in/