Заканчивается закрытый бета-тест многопользовательской ролевой игры Life is Feudal: MMO

Подходит к концу четвертая волна закрытого бета-теста многопользовательской ролевой игры Life is Feudal: MMO от российской компании Bitbox.

Концепция проекта расширяет идею оригинальной игры Life is Feudal: Your Own, рассчитанной максимум на 64 пользователей в рамках каждого сервера. Мир увеличится, появятся новые возможности. О том, что ждет пользователей в Life is Feudal: MMO, рассказывает главный гейм-дизайнер Владимир Пискунов.

Еще онлайновее

Life is Feudal: Your Own, проданная рекордными тиражами и окупившая себя спустя два дня и один час после релиза, – самый нашумевший российский онлайновый проект за последние несколько лет. Игра обзавелась множеством поклонников, ее движок лицензировали сторонние разработчики, а концепция настолько вдохновила другие команды, что некоторые из них решили приобрести у Bitbox франшизу. 26 мая, вышел в свет первый игровой продукт по франшизе – Life is Feudal: Forest Village, который тоже попал в топ продаж Steam.

Концепцию игры, которая обеспечила успех Life is Feudal, а также внимание десятков тысяч пользователей придумал Владимир Пискунов. Он не скрывает, что его вдохновили такие знаковые онлайновые проекты, как Ultima Online, EVE Online и другие, но он всегда хотел сделать свою игру, которая будет еще интереснее.

"В Life is Feudal пользователь попадает в средневековый мир, в котором ему трудно, почти невозможно выжить без взаимодействия с другими. Кто-то умеет добывать ресурсы, кто-то кует оружие, а кто-то защищает мирных жителей, идет воевать. Каждый занимается, чем хочет", - рассказывает Владимир Пискунов.

По его словам, класс персонажа не нужно выбирать заранее, как в некоторых других играх: он определяется действиями игрока и тем путем развития, который он сам выберет. К тому же в любую минуту можно поменять специализацию.Если надоест воевать, почему бы не освоить какое-нибудь ремесло?

По словам Пискунова, многопользовательская версия не изменит суть происходящего в корне, но существенно увеличит масштабы.

Если в оригинальном проекте виртуальный мир насчитывал всего 64 пользователя, то в Life is Feudal: MMO население будет составлять 10 тыс. игроков одновременно.

Одна из ключевых особенностей проекта – возможность терраформинга, или изменения ландшафта. "Почему бы, например, не вырыть ров на подступах к родному городу, чтобы усложнить его осаду, и не насыпать гору, которую займут лучники? Можно выкопать шахту для руды или сделать подкоп под вражеские укрепления, насыпать искусственный остров в живописном заливе или, наоборот, прорыть канал, затруднив передвижение врагу. Впрочем, такие операции можно проделать не только с практической целью, но и ради визуального удовольствия", - рассказывает автор концепции игры.

Социальная сфера получит неожиданное развитие: в Bitbox обещают, что у пользователей будет возможность обустроить собственный дом. Расставить предметы мебели, декоративные элементы, причем не в заранее предусмотренных для этого местах, а так, как душа пожелает. Не исключено, что Life is Feudal: MMO привлечет внимание любителей жанра "ферма" (farm). Известно, что многие его ценители хвастают перед друзьями и знакомыми своими архитекторскими достижениями, гордятся тем, какую роскошную ферму им удалось возвести. В мире Life is Feudal это будет еще проще: почему бы просто не пригласить товарищей к себе "в гости"?

Огнем и мечом

В игре будет реализована предельно реалистичная боевая система, основанная на законах физики, – это новинка для жанра! Сражения, похожие на настоящие, прежде встречались только в Mount & Blade, но это не была многопользовательская игра в ее классическом понимании.

В Life is Feudal: MMO нет элемента случайности, как в других ролевых играх: пользователь должен указывать курсором, в какую именно точку следует бить. Урон зависит от скорости движения, от того, насколько быстро оппонент ставит блок, какое применяется оружие и какие надеты доспехи. Если объединиться в строй, то его лидер сможет выбирать определенную формацию – например, треугольник, шеренга: все зависит от конкретной боевой задачи и ситуации. Почти как в тактических стратегиях реального времени!

Игра будет совмещать в себе строительство города, развитие героя, поиск инвентаря, освоение ремесла, сражения и даже социальную составляющую.

"Как показал успешный опыт оригинальной Life is Feudal: Your Own, эта концепция не только жизнеспособна, но и завоевала признание множества хардкорных игроков. Дело за малым – нужно отловить все баги в бета-версии, чтобы не выпустить "сырой" продукт", - отмечает Пискунов.

Закрытый бета-тест состоял из четырех стадий, в Bitbox планируют еще и открытый бета-тест.