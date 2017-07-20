"Швабе" и Новикомбанк подписали соглашение о сотрудничестве

Холдинг "Швабе" Госкорпорации Ростех 20 июля подписал соглашение о сотрудничестве с Новикомбанком в рамках МАКС-2017, который проходит в Жуковском.

В рамках данного взаимодействия банк откроет кредитную линию предприятию Холдинга "Швабе" – Уральскому оптико-механическому заводу (УОМЗ). Со стороны УОМЗ кредитный договор подписал генеральный директор Анатолий Слудных, со стороны Новикомбанка – председатель правления Елена Георгиева.

"Новикомбанк является нашим надежным финансовым партнером на протяжении длительного времени. Поддержка банка позволит предприятию Холдинга оперативно пополнять оборотные средства и вовремя выполнять все свои обязательства в рамках различных контрактов", – сообщил заместитель генерального директора "Швабе" Дмитрий Жидков.

"Ключевым направлением деятельности Новикомбанка является финансирование реального сектора российской экономики. И поддержка отечественных производителей высокотехнологичной техники – значимая его составляющая. Поэтому расширение взаимодействия с одним из крупнейших предприятий оптической отрасли России полностью отражает стратегию банка. Уверена, наше сотрудничество будет способствовать созданию современных инновационных оптико-электронных систем, превосходящих мировые аналоги", - подчеркнула Елена Георгиева.

Новикомбанк предоставит предприятию холдинга "Швабе" финансирование в размере 500 млн рублей. Кредитная линия будет открыта до 2020 года.

На МАКС-2017 Уральский оптико-механического завод демонстрирует более 10 изделий. В продуктовой линейке предприятия представлены обзорно-прицельные станции и гиростабилизированные оптико-электронные системы, а также системы оптического наблюдения и системы малогабаритные стабилизированные для гражданских судов.