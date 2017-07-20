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"Швабе" и Новикомбанк подписали соглашение о сотрудничестве

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20 июля, 13:39 UTC+3

Банк откроет кредитную линию предприятию холдинга – Уральскому оптико-механическому заводу

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© Холдинг "Швабе""

Холдинг "Швабе" Госкорпорации Ростех 20 июля подписал соглашение о сотрудничестве с Новикомбанком в рамках МАКС-2017, который проходит в Жуковском.

В рамках данного взаимодействия банк откроет кредитную линию предприятию Холдинга "Швабе" – Уральскому оптико-механическому заводу (УОМЗ). Со стороны УОМЗ кредитный договор подписал генеральный директор Анатолий Слудных, со стороны Новикомбанка председатель правления Елена Георгиева.

"Новикомбанк является нашим надежным финансовым партнером на протяжении длительного времени. Поддержка банка позволит предприятию Холдинга оперативно пополнять оборотные средства и вовремя выполнять все свои обязательства в рамках различных контрактов", – сообщил заместитель генерального директора "Швабе" Дмитрий Жидков.

"Ключевым направлением деятельности Новикомбанка является финансирование реального сектора российской экономики. И поддержка отечественных производителей высокотехнологичной техники – значимая его составляющая. Поэтому расширение взаимодействия с одним из крупнейших предприятий оптической отрасли России полностью отражает стратегию банка. Уверена, наше сотрудничество будет способствовать созданию современных инновационных оптико-электронных систем, превосходящих мировые аналоги", - подчеркнула Елена Георгиева.

Новикомбанк предоставит предприятию холдинга "Швабе" финансирование в размере 500 млн рублей. Кредитная линия будет открыта до 2020 года.

На МАКС-2017 Уральский оптико-механического завод демонстрирует более 10 изделий. В продуктовой линейке предприятия представлены обзорно-прицельные станции и гиростабилизированные оптико-электронные системы, а также системы оптического наблюдения и системы малогабаритные стабилизированные для гражданских судов.

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