Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.07:
$ 59.08
€ 68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Никифоров: зрителей первого матча на "Ростов-Арене" обеспечат современными услугами связи

Новости партнеров
20 июля, 16:31 UTC+3

Игра пройдет в ноябре 2017 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

Зрители первого матча на "Ростов-Арене", который планируется провести в ноябре 2017 года, получат современные услуги связи. Об этом журналистам рассказал министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров во время визита в Ростовскую область .

"В части готовности "Ростов-Арены" к чемпионату мира мы не видим каких-либо проблем. Скоро связисты приступят к монтажным работам  оборудования. Рассчитываем, что первый тестовый матч, который состоится 15 ноября, пройдет уже при достаточно хорошем обеспечении зрителей современными услугами связи", - рассказал Никифоров.

Он также добавил, что у министерства связи была "хорошая тренировка" во время подготовки и проведения в России Кубка конфедераций. "Связисты отработали достойно, уверен, что и чемпионат мира у нас пройдет на достойном высоком уровне", - отметил министр.

Как отметил министр информационных технологий и связи Ростовской области Герман Лопаткин, вопрос обеспечения услугами сотовой связи стадиона "Ростов -Арена" и прилегающей территории находится на контроле областного руководства. Завершить строительство инфраструктуры подвижной радиотелефонной связи на объекте  планируется до 1 ноября.

По последним данным, строительство "Ростов-Арены" уже завершено более чем на 81%. Окончательный срок завершения работ по контракту - 25 декабря 2017 года. Работы ведутся с опережением графика, провести первые матчи на стадионе планируется в ноябре текущего года.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. "Ростов-Арена" примет четыре игры группового этапа, а также встречу 1/8 финала.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Автомобили Tesla
Фото
5
В России открылась выставка каллиграфии, живописи и произведений Дачань
3
Мировой тренд пришел в Москву: флористы представили цветочные букеты в шляпных коробках
5
Югра презентует инвестиционный потенциал на "Иннопроме-2017"
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Людмила Алексеева сообщила, что Путин обещал ей помиловать экс-сенатора Изместьева
2
В Московском регионе на 21 июля объявлен желтый уровень опасности
3
ФРГ пересмотрит политику в отношении Турции
4
Путин не исключил помилования Изместьева
5
Путин осмотрел экспозицию в Национальном музее Марий Эл
6
Французская певица Барбара Велденс погибла на сцене от удара током
7
МИД РФ: решение арбитража в Гааге по Arctic Sunrise поощряет противоправные действия
Темы дня
Реклама