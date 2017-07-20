Никифоров: зрителей первого матча на "Ростов-Арене" обеспечат современными услугами связи

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Зрители первого матча на "Ростов-Арене", который планируется провести в ноябре 2017 года, получат современные услуги связи. Об этом журналистам рассказал министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров во время визита в Ростовскую область .
"В части готовности "Ростов-Арены" к чемпионату мира мы не видим каких-либо проблем. Скоро связисты приступят к монтажным работам оборудования. Рассчитываем, что первый тестовый матч, который состоится 15 ноября, пройдет уже при достаточно хорошем обеспечении зрителей современными услугами связи", - рассказал Никифоров.
Он также добавил, что у министерства связи была "хорошая тренировка" во время подготовки и проведения в России Кубка конфедераций. "Связисты отработали достойно, уверен, что и чемпионат мира у нас пройдет на достойном высоком уровне", - отметил министр.
Как отметил министр информационных технологий и связи Ростовской области Герман Лопаткин, вопрос обеспечения услугами сотовой связи стадиона "Ростов -Арена" и прилегающей территории находится на контроле областного руководства. Завершить строительство инфраструктуры подвижной радиотелефонной связи на объекте планируется до 1 ноября.
По последним данным, строительство "Ростов-Арены" уже завершено более чем на 81%. Окончательный срок завершения работ по контракту - 25 декабря 2017 года. Работы ведутся с опережением графика, провести первые матчи на стадионе планируется в ноябре текущего года.
Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. "Ростов-Арена" примет четыре игры группового этапа, а также встречу 1/8 финала.