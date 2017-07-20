Японские артисты в рамках "Русских сезонов" покажут свое видение российской культуры

Москва, 20 июля 2017 г. /Оргкомитет фестиваля "Русские сезоны"/. Японские артисты под эгидой "Русских Сезонов" станцуют русский балет на сцене Мариинского театра в рамках Второго Международного Дальневосточного Фестиваля "Мариинский" .

На Приморской сцене Мариинского театра ​22 июля пройдет балет-феерия "Спящая красавица" в трех действиях при участии лауреата 3-й премии Всеяпонского конкурса артистов балета, солистки труппы "Тани Момоко Балет" Маи Хасэ. В постановке также примут участие артисты Мариинского театра Анна Самострелова, Канат Надырбек, Эрико Норитакэ, Виктор Мулыгин, Катерина Флория, Олексий Скалюн. Дирижёром выступит Антон Торбеев.

25 июля состоится концерт симфонического оркестра Мариинского театра к 135-летию со дня рождения великого русского композитора Игоря Стравинского. Солировать на фортепиано будет японская пианистка Канон Мацуда, на скрипке - китаянка Хэ Цзыюй, а дирижировать оркестром будет Художественный руководитель-директор Мариинского театра маэстро Валерий Гергиев.

9 августа в программе фестиваля – премьера к 85-летию Родиона Щедрина – концертное исполнение либретто композитора по повести Николая Лескова "Очарованный странник" и концерт для фортепиано с оркестром Мариинского театра. Солистом выступит обладатель золотой медали международного конкурса имени Вана Клиберна, японский пианист Нобуюки Цудзи. В концерте также примут участие солисты Мариинского театра Олег Сычёв, Екатерина Сергеева, Станислав Леонтьев. Дирижером выступит народный артист Российской Федерации Валерий Гергиев.