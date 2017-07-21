Десять дней остается до завершения подачи заявок на участие в Молодежном дне Fintech

Москва, 21 июля 2017 г. Подача заявок на участие в отборочном конкурсе Молодежного дня Fintech завершится через 10 дней – 31 июля.

Молодежный день Fintech впервые пройдет 4 октября в рамках Форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS-2017 в Сочи. Его цель – популяризация финансовых технологий среди школьников, студентов, аспирантов, молодых выпускников и преподавателей вузов.

Для того чтобы попасть на Молодежный день Fintech, нужно сформировать команду из 2–5 человек и направить заявку на участие на сайте yday.finopolis.ru.

Командам предстоит пройти предварительный этап отбора и выполнить практические задания, предложенные представителями Банка России и ассоциации ФинТех. Отборочный конкурс будет проходить по двум специализациям – бизнес-аналитика и программирование. На решение кейсов будет выделено две недели – с 21 августа по 3 сентября.

Принять участие в программе Молодежного дня на площадке FINOPOLIS-2017 смогут десять команд-финалистов, показавших лучшие результаты по итогам отборочного конкурса. Они будут отобраны до 15 сентября.

Победителей конкурса Молодежного дня ждут встречи с экспертами в области финтеха, руководителями ведущих российских банков и ИТ-компаний, а также награды и призы от оргкомитета и партнеров FINOPOLIS-2017.