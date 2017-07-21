"Швабе" и CASIC продолжат сотрудничество в с сфере производства электронных компонентов

Холдинг "Швабе" Госкорпорации Ростех подписал меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании с Китайской корпорацией аэрокосмической науки и промышленности CASIC по итогам переговоров на МАКС-2017.

"Мы провели продуктивные переговоры с корпорацией в рамках 13-го Международного авиационно-космического салона МАКС-2017, итогом которых стало подписание меморандума. Данное сотрудничество даст возможность Холдингу нарастить объем производства различной оптической продукции, а также позволит нам увеличить свое присутствие на зарубежных рынках", - рассказал заместитель генерального директора Холдинга "Швабе" Дмитрий Жидков.

В рамках заключенного меморандума "Швабе" и CASIC будут сотрудничать в области электронно-компонентной базы. Китайская корпорация заинтересована в использовании высокотехнологичных изделий холдинга.

CASIC входит в десятку крупнейших корпораций военно-промышленного комплекса Китая. Она занимается разработкой и производством радиоэлектронной аппаратуры, информационных систем и систем связи военного и гражданского назначения, а также аэрокосмической продукции - космических аппаратов, ракетной техники, спутникового оборудования, радиолокационных станций. Также корпорация осуществляет управление национальным Центром данных спутников дистанционного зондирования Земли.