Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.07:
$ 59.08
€ 68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Швабе" и CASIC продолжат сотрудничество в с сфере производства электронных компонентов

Новости партнеров
21 июля, 12:49 UTC+3

Меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании стороны подписали после переговоров на МАКС-2017

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Холдинг "Швабе""

Холдинг "Швабе" Госкорпорации Ростех подписал меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании с Китайской корпорацией аэрокосмической науки и промышленности CASIC по итогам переговоров на МАКС-2017.

"Мы провели продуктивные переговоры с корпорацией в рамках 13-го Международного авиационно-космического салона МАКС-2017, итогом которых стало подписание меморандума. Данное сотрудничество даст возможность Холдингу нарастить объем производства различной оптической продукции, а также позволит нам увеличить свое присутствие на зарубежных рынках", - рассказал заместитель генерального директора Холдинга "Швабе" Дмитрий Жидков.

В рамках заключенного меморандума "Швабе" и CASIC будут сотрудничать в области электронно-компонентной базы. Китайская корпорация заинтересована в использовании высокотехнологичных изделий холдинга.

CASIC входит в десятку крупнейших корпораций военно-промышленного комплекса Китая. Она занимается разработкой и производством радиоэлектронной аппаратуры, информационных систем и систем связи военного и гражданского назначения, а также аэрокосмической продукции - космических аппаратов, ракетной техники, спутникового оборудования, радиолокационных станций. Также корпорация осуществляет управление национальным Центром данных спутников дистанционного зондирования Земли.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Инфографика
Автомобили Tesla
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Фото
5
В России открылась выставка каллиграфии, живописи и произведений Дачань
3
Мировой тренд пришел в Москву: флористы представили цветочные букеты в шляпных коробках
5
Югра презентует инвестиционный потенциал на "Иннопроме-2017"
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
У побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7
2
Сильные дожди с грозой в Москве продлятся до вечера пятницы
3
Песков назвал удачной уловкой продажу за €1 млн часов, якобы принадлежавших Путину
4
Прощай, оружие: что означает отказ США от программы ЦРУ по вооружению оппозиции в Сирии
5
Минобрнауки не планирует сдвигать начало учебного года на 1 октября
6
TMZ: солист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой
7
Siemens прекратит поставки энергооборудования по госзаказам в РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама