"Швабе" продемонстрировал на МАКС-2017 возможности SWIR-камеры

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На МАКС-2017 Холдинг "Швабе" показал интересную новинку - камеру коротковолнового ИК-диапазона (SWIR). Данный прибор работает в области спектра 0,9 – 1,7 мкм, который не воспринимается человеческим глазом.
Камера "Швабе", сделанная на основе матрицы из арсенида индия-галлия (InGaAs), регистрирует отраженное от различных объектов излучение в коротковолновом ИК-диапазоне. Она позволяет, например, обнаружить потери тепла в изолированных системах, выявить перегрев электрооборудования или наблюдать изменение кровотока в коже. Инфракрасное излучение проходит сквозь дождь, туман, дым или снег, поэтому новинка холдинга способна легко обнаружить очаг возгорания в условиях сильной задымленности или человека на воде в темное время суток.
Как заметили специалисты холдинга, новая разработка обладает компактными размерами (62×56×60 мм), малым весом (250 г) и может работать в тандеме с любым объективом, имеющим креплением C-mount.
SWIR-камера "Швабе" будет востребована в системах наблюдения, безопасности и таможенного контроля, медицине и сельском хозяйстве, промышленной инспекции объектов, навигации водных судов и других областях.