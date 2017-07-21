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Поморье получит два пассажирских самолета для развития региональной авиации

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21 июля, 12:53 UTC+3

Они будут задействованы на наиболее социально значимых направлениях

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Материал из 1 страницы
© Ладислав Карпов/ТАСС

Архангельская область приобретет два новых самолета марки Л-410УВП для развития воздушных перевозок в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Поморья.

"На международном авиакосмическом форуме в Москве подписано соглашение с Государственной транспортной лизинговой компанией, в рамках которого Архангельская область получит два современных пассажирских самолета. Приобретение новой техники осуществляется правительством региона в соответствии с "Концепцией развития воздушных перевозок Архангельской области", - сказали в пресс-службе.

По словам главы Министерства транспорта Архангельской области Вадима Кривова, появление современных воздушных судов позволит "не только улучшить качество обслуживания пассажиров и повысить авиационную безопасность, но и расширить географию полетов как на местных, так и на межрегиональных маршрутах". "Новые самолеты уже осенью пополнят парк 2-го Архангельского объединенного авиаотряда. Планируется, что они будут задействованы на наиболее социально значимых направлениях", - приводит пресс-служба слова Кривова.

Как отметил глава региона Игорь Орлов, Архангельская область продолжает последовательную реализацию концепции развития малой авиации. "Появление новых самолетов открывает возможности для дальнейшего наращивания объемов внутриобластных пассажирских перевозок, что, учитывая географические особенности региона, играет немаловажную роль в дальнейшем повышении качества жизни северян", - добавил он.

Л-410УВП – 19-местный универсальный двухмоторный самолет, предназначен для эксплуатации на неподготовленных грунтовых, травяных, снежных площадках, а также на аэродромах с короткой взлетно-посадочной полосой.

 

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