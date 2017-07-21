В Тюмени прошло пленарное заседание форума "Сообщество"

Тюмень, 21 июля 2017 г. /Фонд Перспектива/. Форум "Сообщество" в Тюмени открылся пленарным заседанием "Векторы развития гражданского общества: взгляд власти и активистов".

Приветствуя участников, председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Владислав Гриб напомнил, что это первый форум для нового, шестого состава Общественной палаты РФ, и обозначил приоритеты работы: "Слоган "Государство, не теряй человека", размещенный на сайте ОП Тюменской области, это, наверное, задача и государства, и всего гражданского общества".

Ранее Секретарь ОП РФ Валерий Фадеев также заявлял, что новый состав Общественной палаты России сосредоточится на защите базовых прав человека — на труд, отдых, жилище, достойную жизнь.

Важным для всех гостей форума стало участие губернатора Тюменской области Владимира Якушева, который, в частности, говорил о новых возможностях передачи функций исполнителей соцуслуг социально ориентированным НКО: "В этих организациях работают настоящие профессионалы, которых мы можем привлекать, чтобы обучать не только новые НКО, но и представителей власти, тому, как оказывать социальные услуги, каковы самые эффективные методы в этой работе. Есть и определенные нюансы — где-то не хватает подготовки по работе с грантами, с бюджетом. Государство предъявляет большие требования, и мы должны помочь людям соответствовать этим запросам".

Председатель Комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок отметила позитивный опыт Тюменской области в организации обратной связи: "Когда власть спрашивает общество, какие проекты, какие направления в большей степени востребованы, — это достижение той цели, к которой мы стремимся. Индикатором этого взаимодействия может быть количество социально ориентированных НКО, которые включены в реестр".

В рамках первого дня форума работали несколько тематических секций — дискуссионных площадок как для начинающих НКО, так и для опытных. На обучающей интерактивной игре участники форума смогли разработать и защитить свои социальные проекты, а на мастер-классе представителей Фонда президентских грантов — научиться готовить заявки на получение грантов.

Этот опыт стал особенно полезным для многих участников. Людмила Черкасова, представляющая ОНФ, занималась благотворительностью и иной общественной деятельностью очень давно, но ранее не регистрировала НКО, не обладая достаточными знаниями, а благодаря участию в форуме "Сообщество" наконец решилась на это. Ее основной проект сейчас направлен на экологическое образование школьников. На форуме Людмила Черкасова почерпнула полезнейшие знания и смогла пообщаться с единомышленниками.

Председатель совета челябинского общественного движения "Искорка", оказывающего помощь семьям с детьми с онкогематологическими заболеваниями на протяжении уже 27 лет, Евгения Майорова отметила важность наличия экспертов на площадках форума, возможность прямого взаимодействия с представителями органов власти, бизнеса и общественности.

"Очень важно создание пространства, в котором люди встречаются, общаются, решают свои задачи. Я принимаю участие в форуме уже третий раз, и для меня было важным научиться краткой, но емкой презентации проекта, грамотному написанию соцпроекта", — рассказала Евгения Майорова.

Ольга Кукобникова из Тюменской областной общественной организации ветеранов войны и труда поделилась ощущением, что на форуме меняется сознание — в плане новых подходов и взглядов на проблемы. "Мы завели здесь массу рабочих знакомств, поняли, какие дискуссионные площадки и мастер-классы нам нужны, чтобы получить конкретные знания", — сказала общественница.

Председатель комиссии Общественной палаты Югры по вопросам семейной политики Нонна Некрасова также отметила, что каждое подобное мероприятие дает новые знания и опыт, но главное — это опыт общения. "Знакомство с ОП Тюменской области стало особенно интересным, впереди, надеюсь, и общение с Фондом президентских грантов — это станет для меня особенно важным", — подчеркнула Нонна Некрасова.

Стоит отметить, что на площадке форума в течение двух дней работает Приемная ОП РФ, куда может обратиться любой желающий и озвучить свою конкретную проблему, лично пообщаться с членами ОП РФ.

Во второй день форума пройдут дискуссии на следующие темы: "Доступ НКО на рынок социальных услуг" (здесь же пройдет школа скрайбинга), "Презентация проектов развития общественных пространств", "Общественный контроль: как стать общественным контролером или инспектором", "Развивающая ресурсная инфраструктура для социального сектора". Также 21 июля в рамках форума будет работать специальная площадка для социально активных подростков от 12 до 18 лет "Сообщество Junior".