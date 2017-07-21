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Ландшафтные композиции украсили площадки фестиваля "Московское лето. Цветочный джем"

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21 июля, 14:58 UTC+3

Работы представили мастера из Италии, Франции, Великобритании, России и Белоруссии

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Москва, 21 июля 2017 г. /Оргкомитет фестиваля/. С 20 июля жители и гости Москвы могут полюбоваться уникальными композициями из цветов, кустарников и других растений, созданными ведущими российскими и иностранными ландшафтными дизайнерами. Общественные пространства столицы украсили по проектам финалистов Открытого международного конкурса городского ландшафтного дизайна и флористики. Свои работы (как конкурсные, так и внеконкурсные) представили мастера из Италии, Франции, Великобритании, России и Белоруссии. 

Яркие, впечатляющие ландшафтные композиции расположились на площадках стартовавшего в пятницу фестиваля "Московское лето. Цветочный джем", а также в других популярнейших общественных пространствах города. Гостей ждут на площади Революции, в Камергерском, Столешниковом и Климентовском переулках, на Тверской площади, на улице Никольская,  Новом и Старом Арбате, Якиманской набережной, в Новопушкинском сквере, музее-заповеднике “Царицыно”, на ВДНХ и в парке “Музеон”.  

"Все любят цветы. Чудесно, когда они окружают тебя. Они наполняют город особыми красками: весенними, летними. Москва – очень красивый город, где происходит много изменений. Ты чувствуешь особую энергетику, что тебя окружает. Ты хочешь меняться и становиться лучше вместе с этим городом. Я впервые в Москве. И я под большим впечатлением! Еще здесь много интересующихся молодых людей. Это также впечатляет", – говорит    Адель Сирони, международный куратор конкурса, дизайнер и ландшафтный архитектор из Италии.

Ее специальный, внеконкурсный, проект “Единство противоположностей” можно увидеть в Камергерском переулке.

"Думаю, зрителей заинтересует то, каким образом я пыталась воплотить концепцию контраста и гармонии. Она основана на философии инь и ян. Черное и белое. Негативное и позитивное. Мужчина и женщина. Насколько бы контрастными они ни были, друг без друга они не существуют", – отметила сеньора Сирони.

Более подробная информация о проектах Открытого международного конкурса городского ландшафтного дизайна – на официальном сайте: http://moscowflowerfest.ru/

 

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