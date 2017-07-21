"Швабе" улучшит работу популярных фотоприемных устройств

Холдинг "Швабе" зарегистрировал топологию интегральной микросхемы ограничительных диодов, применяемой в фотоприемных устройствах (ФУО). Новая разработка позволит повысить надежность ФУО, улучшить его электрические параметры и уменьшить паразитную конструкционную емкость.

Данная топология – инициативная разработка специалистов предприятия Холдинга "Швабе" – Научно-производственного объединения "Орион" (НПО "Орион"). Она фиксирует расположение различных элементов на микросхеме.

"Интегральная сборка ограничительных диодов повысит надежность фотоприемного устройства за счет уменьшения количества сварок при монтаже. Она также позволит улучшить его электрические параметры и уменьшить паразитную конструкционную емкость", - сообщил генеральный директор Научно-производственного объединения "Орион" Евгений Чепурнов.

Новая разработка будет внедрена на НПО "Орион" в конце 2017 года при создании одноэлементных фотоприемных устройств на основе соединения галлий-индий-мышьяк (ФУО-155 и ФУО-157), которые применяются в тепловизионных приборах, теплопеленгационной технике, инфракрасной аппаратуре дальнего зондирования Земли, а также в системах связи, локации и дальнометрии.

Научно-производственное объединение "Орион" – единственный государственный научный центр России в области фотоэлектроники, относящейся к приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники, критическим технологиям РФ. Организация осуществляет серийный выпуск фотоприемных устройств для различных спектральных диапазонов.