Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава Приморского края предложил разработать программу развития Хасанского района

Новости партнеров
21 июля, 16:18 UTC+3

Программа будет рассчитана на пять лет

Поделиться
Материал из 1 страницы

Основными направлениями развития Хасанского района на ближайшие пять лет должны стать строительство транспортной, коммунальной и туристской инфраструктуры. Этот вопрос Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский обсудил с депутатами районной Думы 21 июля, в ходе рабочего визита в муниципалитет. 

На встрече с депутатским корпусом глава Приморья рассказал о том, как сегодня в целом развивается Приморский край, упомянув про реализацию таких важных инструментов привлечения инвестиций, как создание новых производств и рабочих мест, в том числе в рамках территории опережающего развития и Свободного порта. Он отметил, что режим порто-франко распространяется и на Хасанский район. Также глава региона подчеркнул, что территория муниципалитета является одной из самых привлекательных для граждан, желающих получить бесплатный участок земли в рамках закона о Дальневосточном гектаре.  

Вопросы депутатов района в основном касались инфраструктуры - ремонта дорог, коммуникаций, а также информатизации, строительства угольных терминалов. 

Что касается последнего вопроса, Губернатор вновь обозначил свою принципиальную позицию – не строить угольные терминалы открытого типа. Соответствующий закон уже был принят в Приморье, продолжается работа по его лоббированию на федеральном уровне. 

"Моя позиция известна – не строить открытые угольные терминалы. Попытки на федеральном уровне получить одобрение этого закона мы не оставили. Сегодня три депутата Госдумы от Приморского края этим занимаются. И я против строительства угольного терминала в Славянке, более того, никто не исключал ни экологической экспертизы, ни общественного обсуждения", – подчеркнул Владимир Миклушевский. 

Вместе с тем основой роста экономики Хасанского района должен стать туризм, а также развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры. 

"Искренне считаю Хасанский район жемчужиной Приморского края. И считаю, что нужно сделать пятилетнюю программу развития транспортной и коммунальной инфраструктуры привязанной к бизнес-проектам –  в туристической отрасли, как мне представляется. Вам как депутатскому корпусу тоже нужно включаться в эту работу. Важно, например, посмотреть, как используются земли сельхозназначения, при необходимости перевести их в рекреационные, для создания небольших баз отдыха и другой туристской инфраструктуры. А мы будем помогать. Сейчас появилось обязательное требование - во все программы федерального уровня включать дальневосточные разделы. Мы будем такие предложения активно формировать и пытаться продвигаться", – заявил Владимир Миклушевский.  

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: наследники престола, спортивные страсти и объятия Макрона
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Воздушные акробаты МАКС-2017
Инфографика
Автомобили Tesla
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Фото
5
В России открылась выставка каллиграфии, живописи и произведений Дачань
3
Мировой тренд пришел в Москву: флористы представили цветочные букеты в шляпных коробках
5
Югра презентует инвестиционный потенциал на "Иннопроме-2017"
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Дочь Немцова просит Верховный суд РФ отменить приговор по делу об убийстве отца
2
Путин раскрыл свой псевдоним, которым пользовался в разведшколе
3
Два инцидента произошли во время совместного брифинга Порошенко и Лукашенко
4
У побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7
5
Песков назвал удачной уловкой продажу за €1 млн часов, якобы принадлежавших Путину
6
TMZ: солист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой
7
"Аэрофлот" вводит квартальные премии для пилотов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама