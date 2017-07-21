Глава Приморского края предложил разработать программу развития Хасанского района

Основными направлениями развития Хасанского района на ближайшие пять лет должны стать строительство транспортной, коммунальной и туристской инфраструктуры. Этот вопрос Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский обсудил с депутатами районной Думы 21 июля, в ходе рабочего визита в муниципалитет.

На встрече с депутатским корпусом глава Приморья рассказал о том, как сегодня в целом развивается Приморский край, упомянув про реализацию таких важных инструментов привлечения инвестиций, как создание новых производств и рабочих мест, в том числе в рамках территории опережающего развития и Свободного порта. Он отметил, что режим порто-франко распространяется и на Хасанский район. Также глава региона подчеркнул, что территория муниципалитета является одной из самых привлекательных для граждан, желающих получить бесплатный участок земли в рамках закона о Дальневосточном гектаре.

Вопросы депутатов района в основном касались инфраструктуры - ремонта дорог, коммуникаций, а также информатизации, строительства угольных терминалов.

Что касается последнего вопроса, Губернатор вновь обозначил свою принципиальную позицию – не строить угольные терминалы открытого типа. Соответствующий закон уже был принят в Приморье, продолжается работа по его лоббированию на федеральном уровне.

"Моя позиция известна – не строить открытые угольные терминалы. Попытки на федеральном уровне получить одобрение этого закона мы не оставили. Сегодня три депутата Госдумы от Приморского края этим занимаются. И я против строительства угольного терминала в Славянке, более того, никто не исключал ни экологической экспертизы, ни общественного обсуждения", – подчеркнул Владимир Миклушевский.

Вместе с тем основой роста экономики Хасанского района должен стать туризм, а также развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры.

"Искренне считаю Хасанский район жемчужиной Приморского края. И считаю, что нужно сделать пятилетнюю программу развития транспортной и коммунальной инфраструктуры привязанной к бизнес-проектам – в туристической отрасли, как мне представляется. Вам как депутатскому корпусу тоже нужно включаться в эту работу. Важно, например, посмотреть, как используются земли сельхозназначения, при необходимости перевести их в рекреационные, для создания небольших баз отдыха и другой туристской инфраструктуры. А мы будем помогать. Сейчас появилось обязательное требование - во все программы федерального уровня включать дальневосточные разделы. Мы будем такие предложения активно формировать и пытаться продвигаться", – заявил Владимир Миклушевский.