В Липецкой области в первом полугодии построено около 480 тыс. кв. м жилья

В Липецкой области построили 472,9 тыс. кв. м жилья за первое полугодие текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Липецкой области.

"По итогам первого полугодия 2017 года в Липецкой области построено и введено в эксплуатацию 472,9 тыс. кв. м жилья. По оперативным данным, при снижении объемов ввода жилья в целом по России на 10% в Липецкой области достигнут рост 6%", - говорится в сообщении.

В материале также отмечается, что ввод жилья на душу населения по области за полугодие составил 0,41 кв. м, что более чем в два раза превышает среднероссийский показатель. По данному показателю регион занимает третье место среди субъектов РФ. Все муниципальные образования выполнили утвержденное администрацией области задание по строительству и вводу в эксплуатацию жилья в первом полугодии 2017 года.

"Наши строители набрали хороший ритм. Необходимо сохранять высокие темпы строительства и создавать всю необходимую для дальнейшего развития жилых микрорайонов и поселков инфраструктуру. Липецкая область продолжит выполнять задачу по повышению качества жизни населения, поставленную президентом страны Владимиром Путиным", - приводятся в сообщении слова главы региона Олега Королева.

По информации пресс-службы, в текущем году на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры направлено из всех источников более 2,3 млрд рублей. Самыми крупными проектами являются возведение двух школ на 800 мест с плавательными бассейнами в Липецке и Задонске. Ведется строительство восьми центров врачей общей практики, 10 домов культуры в сельских поселениях области.