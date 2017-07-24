Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.07:
$ 59.66
€ 69.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В проекте "Символ" компании ДОНСТРОЙ продано 51% жилой и 77% коммерческой недвижимости

Новости партнеров
24 июля, 14:51 UTC+3

С октября 2015 года по июль 2017 года продано более 116 тысяч кв. м площадей

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Донстрой

Москва.  24 июля 2017 года – Компания ДОНСТРОЙ подвела предварительные итоги продаж по первой очереди строительства проекта "СИМВОЛ". За период с октября 2015 года (старт продаж) по июль 2017 года продано более 116 тысяч кв. м площадей, общая выручка от продаж недвижимости составила около 21 млрд рублей.

Объем реализованных жилых площадей достиг 103,9 тысяч кв. м, что составляет 51% от общего объема предложения. В общей сложности продано 1542 квартиры – в среднем за рассматриваемый период темпы продаж составили порядка 70 квартир в месяц. Объем реализованной коммерческой недвижимости превысил 11,7 тысяч кв. м – это 77% от общего объема коммерческих площадей в первой очереди.

Средний бюджет купленной квартиры составил 11,7 млн рублей, средняя площадь – 67,4 кв. м. Если рассмотреть структуру покупательского спроса, то треть всего спроса (30,5%) пришлась на двухкомнатные квартиры. Доля однокомнатных квартир составила 21,5%, доля 3-комнатных – 22%,  4-комнатных – 12,5%. На студии пришлось 13% покупательского спроса. Превалирование более просторных квартир над студийными решениями свидетельствует о том, что в основном жилье в "Символе" покупают семейные люди. Так, по данным портрета покупателя, около 80% будущих жителей "Символа" женаты/замужем.

Доля ипотечных сделок в общем объеме продаж составила 29%. При этом в более бюджетном квартале "Свобода" на ипотеку пришлось 40%, а в более дорогом квартале "Достоинство" - 17%, что еще раз подтверждает тот факт, что ипотека наиболее востребована в самом доступном ценовом сегменте.

Как отдельный инструмент продаж, продемонстрировавший высокую эффективность в данном проекте, стоит отметить гибкую систему рассрочек от девелопера. Так, при покупке квартиры в "Символе" покупатель может воспользоваться беспроцентной рассрочкой (сроком до 25 месяцев) или длительной процентной рассрочкой (сроком на 5 лет, со ставкой от 4%). Доля квартир, приобретенных в рассрочку, составила 15% от общего объема продаж.

Если анализировать структуру спроса на коммерческие площади, то наибольшая востребованность была зафиксирована в квартале "Достоинство", где за рассматриваемый период было продано 92% от общего объема площадей. Столь высокий спрос, в первую очередь, обусловлен удачным расположением квартала на первой линии шоссе Энтузиастов. Благодаря выигрышной локации, аудитория точек стрит-ритейла будет формироваться не только за счет местных жителей, но и за счет активного автомобильного траффика.  Средняя площадь по проданным коммерческим помещениям – 140 кв. м. Такая относительно небольшая нарезка будет способствовать образованию инфраструктурно развитой жилой среды с большим ассортиментом социальных и развлекательных сервисов, что является необходимым условием для комфортного городского квартала.

"Символ" занимает территорию площадью около 60 гектар на границе Центрального административного округа Москвы: отсюда менее 5 км до Кремля, 1,5 км до Садового кольца, меньше километра до Золоторожской набережной реки Яузы и до Лефортовского парка. Концепция проекта, разработанная британскими архитектурными бюро LDA Design и UHA London, предполагает создание полноценной городской среды. Жилые кварталы дополнены общественно-деловыми центрами и огромным объемом социальной, спортивной и культурной инфраструктуры: школы, детские сады, поликлиники, физкультурно-оздоровительные комплексы, десятки объектов для отдыха, спорта, досуга, творчества и развлечений. Ключевой элемент проекта – проходящий через весь район центральный публичный парк "Зеленая река", в целом масштабное озеленение займет около 40% территории.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Автомобили Tesla
Фото
4
В России открылась выставка каллиграфии, живописи и произведений Дачань
3
Мировой тренд пришел в Москву: флористы представили цветочные букеты в шляпных коробках
5
Югра презентует инвестиционный потенциал на "Иннопроме-2017"
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Атамбаев: Киргизии угрожали ракетными ударами из-за авиабазы ВВС США
2
Песков: РФ меняет конфигурацию Вооруженных сил на своей территории так, как ей нужно
3
Неизвестный с бензопилой ранил пять человек в Швейцарии
4
FT: ЕС может рассмотреть ответные меры на антироссийские санкции США
5
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
6
Никита Михалков: у меня нет никаких политических амбиций
7
Reuters: ФРГ предложила расширить санкции против РФ из-за турбин Siemens
Темы дня
Новости партнеров
Реклама