В проекте "Символ" компании ДОНСТРОЙ продано 51% жилой и 77% коммерческой недвижимости

Москва. 24 июля 2017 года – Компания ДОНСТРОЙ подвела предварительные итоги продаж по первой очереди строительства проекта "СИМВОЛ". За период с октября 2015 года (старт продаж) по июль 2017 года продано более 116 тысяч кв. м площадей, общая выручка от продаж недвижимости составила около 21 млрд рублей.

Объем реализованных жилых площадей достиг 103,9 тысяч кв. м, что составляет 51% от общего объема предложения. В общей сложности продано 1542 квартиры – в среднем за рассматриваемый период темпы продаж составили порядка 70 квартир в месяц. Объем реализованной коммерческой недвижимости превысил 11,7 тысяч кв. м – это 77% от общего объема коммерческих площадей в первой очереди.

Средний бюджет купленной квартиры составил 11,7 млн рублей, средняя площадь – 67,4 кв. м. Если рассмотреть структуру покупательского спроса, то треть всего спроса (30,5%) пришлась на двухкомнатные квартиры. Доля однокомнатных квартир составила 21,5%, доля 3-комнатных – 22%, 4-комнатных – 12,5%. На студии пришлось 13% покупательского спроса. Превалирование более просторных квартир над студийными решениями свидетельствует о том, что в основном жилье в "Символе" покупают семейные люди. Так, по данным портрета покупателя, около 80% будущих жителей "Символа" женаты/замужем.

Доля ипотечных сделок в общем объеме продаж составила 29%. При этом в более бюджетном квартале "Свобода" на ипотеку пришлось 40%, а в более дорогом квартале "Достоинство" - 17%, что еще раз подтверждает тот факт, что ипотека наиболее востребована в самом доступном ценовом сегменте.

Как отдельный инструмент продаж, продемонстрировавший высокую эффективность в данном проекте, стоит отметить гибкую систему рассрочек от девелопера. Так, при покупке квартиры в "Символе" покупатель может воспользоваться беспроцентной рассрочкой (сроком до 25 месяцев) или длительной процентной рассрочкой (сроком на 5 лет, со ставкой от 4%). Доля квартир, приобретенных в рассрочку, составила 15% от общего объема продаж.

Если анализировать структуру спроса на коммерческие площади, то наибольшая востребованность была зафиксирована в квартале "Достоинство", где за рассматриваемый период было продано 92% от общего объема площадей. Столь высокий спрос, в первую очередь, обусловлен удачным расположением квартала на первой линии шоссе Энтузиастов. Благодаря выигрышной локации, аудитория точек стрит-ритейла будет формироваться не только за счет местных жителей, но и за счет активного автомобильного траффика. Средняя площадь по проданным коммерческим помещениям – 140 кв. м. Такая относительно небольшая нарезка будет способствовать образованию инфраструктурно развитой жилой среды с большим ассортиментом социальных и развлекательных сервисов, что является необходимым условием для комфортного городского квартала.

"Символ" занимает территорию площадью около 60 гектар на границе Центрального административного округа Москвы: отсюда менее 5 км до Кремля, 1,5 км до Садового кольца, меньше километра до Золоторожской набережной реки Яузы и до Лефортовского парка. Концепция проекта, разработанная британскими архитектурными бюро LDA Design и UHA London, предполагает создание полноценной городской среды. Жилые кварталы дополнены общественно-деловыми центрами и огромным объемом социальной, спортивной и культурной инфраструктуры: школы, детские сады, поликлиники, физкультурно-оздоровительные комплексы, десятки объектов для отдыха, спорта, досуга, творчества и развлечений. Ключевой элемент проекта – проходящий через весь район центральный публичный парк "Зеленая река", в целом масштабное озеленение займет около 40% территории.