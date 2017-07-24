Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.07:
$ 59.66
€ 69.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Индекс ОПОРЫ RSBI: деловая активность МСБ приблизилась к докризисному уровню

Новости партнеров
24 июля, 16:26 UTC+3

По данным совместного исследования Промсвязьбанка и "ОПОРЫ России" такая динамика обеспечена улучшением доступности финансирования и оживлением инвестиционной активности

Поделиться
Материал из 1 страницы

Москва, 24 июля 2017 Индекс Опоры RSBI зафиксировал рост деловой активности МСБ, показатель самочувствия бизнеса во втором квартале 2017 года вырос на 4 единицы и составил 52,8 пункта*. По данным совместного исследования Промсвязьбанка и "ОПОРЫ России" такая динамика обеспечена улучшением доступности финансирования и оживлением инвестиционной активности.

Наиболее уверенный рост наблюдается в среднем бизнесе: подъем деловой активности в этом сегменте идет на протяжении года и сейчас находится на крайне высоком уровне. В микро- и малом бизнесе деловая активность из зоны падения только переходит в зону роста. Стоит отметить, что в микро-бизнесе пока можно констатировать скорее стагнацию, чем уверенный рост.

"Начало 2017 года сопровождалось падением Индекса RSBI по всем показателям, особенно ощутимо в микро- и малом бизнесе. Повышение деловой активности в сегменте МСП во втором квартале стоит рассматривать сдержанно: экономика еще испытывает последствия экономической рецессии 2015–2016 г., а модель устойчивого долгосрочного роста до конца не выработана", – заявил Александр Калинин, президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ".

Показатель доступности финансирования после снижения в первом квартале 2017 года вновь перешел к высоким темпам роста, которые не наблюдались с 2015 года. Согласно данным ЦБ объем выдачи кредитов МСБ  с начала года увеличился на 13,4%.

"Улучшению доступности кредитования способствовало уменьшение ключевой ставки ЦБ, вследствие чего банки снизили ставки по кредитам, и сокращение на 10% доли банковских отказов в выдаче кредитов для МСБ. Вместе с этим, бизнес по-прежнему живет на собственные средства и неохотно берет кредиты", – отмечает Александр Чернощекин, старший вице-президент – руководитель блока "Средний и малый бизнес" Промсвязьбанка.

Улучшение показателя доступности финансирования повлияло на рост количества предпринимателей (19%), которые наращивали инвестиции в развитие своего бизнеса. Стоит отметить, что данный показатель близок к докризисному уровню, когда таких МСП было 25%. В 3 квартале 2017 году увеличивать инвестиции планируют 26% компаний.

Кадровый показатель индекса закрепился в зоне роста и достиг практически докризисных показателей. Во 2 квартале 12% предпринимателей наращивали штат, последний раз такое значение наблюдалось в 3 квартале 2014 года.

Во втором квартале на фоне роста практически всех компонентов индекса, в продажах наблюдается снижение показателей, которые не смогли преодолеть 50 пунктов. В то же время в 3 квартале 2017 года можно ожидать улучшение ситуации: рост выручки прогнозируют более трети (35%) предпринимателей, а падения – всего 8%.

* Данные представлены с учетом корректировок методик расчета композитного индекса RSBI:

В индексе доступности финансирования был исключен из формулы вопрос, связанный с  потребностью кредитования. В рамках наблюдения была выявлена ее высокая зависимость от легкости/сложности получения кредитов. Исходя из этого, данный вопрос не оказывал существенного влияния на динамику индекса.

В кадровой части был исключен раздел, связанный с динамикой оплаты труда. С текущего квартала расчет раздела производится на базе данных по изменению числа персонала. Наши наблюдения показали, что компании всегда либо повышают уровень з/п персоналу, либо оставляют его неизменным. Это несколько искажало реальные процессы.

Наибольшее влияние на RSBI оказала корректировка расчета индекса инвестиций. Он был разложен на две составляющие: индекс компаний, увеличивающих инвестиции, и индекс компаний, наращивающих и осуществляющих инвестиции. Для расчета композитного значения мы используем только последний индекс, т.к. он расширяет репрезентативность, включая мнение компаний, в том числе и сокращающих инвестиции.

Промсвязьбанк и "ОПОРА РОССИИ" реализуют совместное исследование самочувствия бизнес-ожиданий малого и среднего предпринимательства - "Индекс Опоры RSBI" с середины 2014 года. С ноября 2015 года к организаторам проекта присоединился Банк "Возрождение".

Индекс рассчитывается на основе опроса более 2 000 руководителей  компаний малого и среднего бизнеса в 21 регионе России. Выборка отражает мнение российских предпринимателей в целом, а также в отраслевом разрезе - торговля, сфера услуг и производство и в разрезе размера бизнеса.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Инфографика
Автомобили Tesla
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Фото
4
В России открылась выставка каллиграфии, живописи и произведений Дачань
3
Мировой тренд пришел в Москву: флористы представили цветочные букеты в шляпных коробках
5
Югра презентует инвестиционный потенциал на "Иннопроме-2017"
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Атамбаев: Киргизии угрожали ракетными ударами из-за авиабазы ВВС США
2
Песков: РФ меняет конфигурацию Вооруженных сил на своей территории так, как ей нужно
3
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
4
Генштаб ВС РФ: армия Сирии за два месяца почти удвоила площадь контролируемой территории
5
FT: ЕС может рассмотреть ответные меры на антироссийские санкции США
6
Кадыров: старшая дочь задержанной в Турции россиянки передана на попечение отцу
7
Никита Михалков: у меня нет никаких политических амбиций
Темы дня
Новости партнеров
Реклама