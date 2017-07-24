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В Приморье с начала года произведено 11,4 тысячи тонн свинины

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24 июля, 17:39 UTC+3

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель увеличился на 44%

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Производство свинины в Приморском крае в первом полугодии 2017 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года  на 44%, сообщает департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморья,

"За шесть месяцев в хозяйствах всех категорий выпущено 11,4 тысячи тонн свинины, что выше уровня прошлого года на 44%. Большая часть – 8,7 тысяч тонн произведена в сельхозорганизациях края", – отметили в ведомстве.

По словам специалистов, рост произошел благодаря увеличению производственных мощностей резидента ТОР "Михайловский" компании "Мерси Агро Приморье". В 2016 году компания запустила второй свинокомплекс на 83 тысячи голов. В этом году предприятие планирует выпустить порядка 10 тысяч тонн свинины.

Основной проект компании "МерсиТрейд" предполагает работу семи свинокомплексов производительностью до 540 тысяч голов в год. На сегодняшний день это предприятие полного цикла – от производства собственных кормов до глубокой переработки свинины.

По мнению вице-губернатора Приморья Дениса Бочкарева, свиноводство – самая "скороспелая" отрасль в животноводстве, то есть дает результат уже в первые годы.

"Вопрос самообеспечения края свининой можно будет решить за три-четыре года, когда реализуются глобальные проекты, запланированные в рамках ТОР “Михайловский”. Два крупных инвестора готовы построить свинокомплексы на 1,3 млн голов, а это около 130 тыс. тонн мяса в живом весе", – подчеркнул заместитель главы региона.

По словам губернатора края Владимира Миклушевского, ТОР "Михайловский" также планирует начать экспорт мясной продукции. Предполагается, что производство свинины будет увеличено в 12 раз.

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