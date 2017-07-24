Валерий Шанцев надеется включить городецкие пряники в меню РЖД

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Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев дал поручение профильному министерству договориться о включении городецкого пряника в меню компании РЖД. Об этом он заявил во время посещения XVI Всероссийского фестиваля народных художественных промыслов "Мастеров народных братство" в Городце.
"Городецкий пряник известен всем. Я дал поручение, чтобы наши пряники были официально включены в меню крупных компаний. Например, тульский пряник уже вошел в меню "Аэрофлота", а перед нашим минпромом стоит задача поработать с РЖД", - сказал Валерий Шанцев, порекомендовав Министерству торговли, промышленности и предпринимательства Нижегородской области увеличить объем реализации городецких пряников.
В текущем году фестиваль "Мастеров народных братство" организаторы посвятили 170-летию художественной городецкой росписи и 80-летию со дня образования фабрики "Городецкая роспись". Его посетили 7,2 тыс. человек. Участниками стали 638 художников из разных регионов России. Впервые в рамках мероприятия прошел слет социальных предпринимателей, популяризирующих народные промыслы и ремесла.
"Фестиваль уже стал своеобразным брендом для области, это отмечают эксперты, - заявил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. - Эксперты Национального календаря событий включили фестиваль в список 200 лучших событийных проектов России межрегионального и международного уровня и присвоили ему статус "Национальное событие 2017".
По его словам, на территории Нижегородской области развиваются 22 промысла.