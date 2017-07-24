В магистратуре ЧелГУ появился целый ряд уникальных образовательных программ

ЧЕЛЯБИНСК, 24 июля. /ТАСС/. Магистратура крупнейшего классического вуза Южного Урала, Челябинского государственного университета, завершит прием документов на бюджетные места 10 августа, а для поступающих на контрактной основе – 28 августа. Об этом сообщили в вузе.

"В иерархии уровней высшего образования степень магистра следует за степенью бакалавра, и предшествует степени кандидата наук. Обучение по магистерской программе позволяет существенно усилить те компетенции, которыми уже обладает выпускник – бакалавр или специалист", – поясняет проректор по учебной работе ЧелГУ Евгений Бирюков.

70 уникальных программ

В вузе отмечают: основное преимущество магистратуры – возможность выстроить индивидуальную образовательную траекторию. Для получения максимума необходимых знаний и навыков студент может выбрать дополнительные предметы – элективные курсы, а также самостоятельно организовать свою внеучебную деятельность.

Сегодня в ЧелГУ реализуется около 70 практико-ориентированных магистерских программ. Каждая из них – это ответ на запросы современного рынка труда, а иногда и их предвосхищение.

Например, "Математическое моделирование", которое сегодня становится основой огромного количества процессов. Специалисты через математическую модель объекта составляют полное представление о нем: описывают характеристики и дают прогнозы. Это используется на всех современных производствах. Проектирование оборудования в машиностроении и энергетике, научная и бизнес-аналитика – всё это работа математиков ЧелГУ.

С каждым годом университет расширяет образовательные возможности для российских и зарубежных студентов. В обучении активно используются дистанционные технологии, привлекаются эксперты из вузов-партнеров и работодатели – представители ведущих предприятий и организаций из России и зарубежья.

Находка для работодателя

Углубленные практико-ориентированные знания, полученные в магистратуре, позволяют выпускнику претендовать на руководящие, управленческие должности. Этот уровень образования даёт возможность лучше разобраться в выбранной области знаний, открыть для себя её новые грани, глубже вникнуть в наиболее интересные научные и практические проблемы. Многие работодатели поняли это и демонстрируют высокий спрос на выпускников магистерских программ.

В университете приводят в пример программу "Исследование и экспертиза памятников историко-культурного наследия". Она ориентирована на подготовку редких специалистов для управлений и отделов охраны памятников истории и культуры администраций различного уровня, музейных и архивных работников, сотрудников просветительских обществ и общественных организаций, экспертов в области истории и культуры. Важная часть подготовки – учебные практики, базой для которых являются Министерство культуры Челябинской области, отделы по охране памятников управлений культуры муниципальных органов власти, Государственный исторический музей Южного Урала, Центр историко-культурного наследия города Челябинска, Государственный научно-производственный центр по охране культурного наследия Челябинской области, Галерея современного искусства OkNo.

"Примечательно, что сегодняшние студенты этой программы уже стопроцентно трудоустроены. Это самый высокий показатель качества и востребованности образования", – добавляют в ЧелГУ.

Альтернатива второй "вышке"

Для уже работающих специалистов магистратура может стать новым уровнем квалификации в своей области либо в смежной. Это наилучшая альтернатива второму высшему образованию. Срок обучения по магистерским программам составляет 2 года по очной форме и 2,5 года по очно-заочной и заочной формам, а его уровень соответствует всем профессиональным стандартам.

В некоторых случаях магистратура становится палочкой-выручалочкой для профессионалов, которым требуется подтвердить соответствие своей должности. К примеру, дополнение к закону "О государственной гражданской службе Российской Федерации" очень жестко регламентирует необходимость получения профильного образования для чиновников от ведущего специалиста до министра. И направление магистратуры "Государственное и муниципальное управление" в данном случае является оптимальным выбором.

В отличие от второго высшего образования, студент вместе с получением фундаментальных знаний активно включается в современную профессиональную среду.

Так, в этом году в ЧелГУ открылась уникальная программа "Восточные и европейские языки: теория и методика преподавания". Ее разработка стала актуальной в связи с выходом профессиональных стандартов педагогов, согласно которым им необходимо иметь профильное образование. Она будет интересна всем, кто хочет вписаться в современное социально-гуманитарное пространство – в России и за рубежом. В ЧелГУ сложилась сильная языковая школа, выпускники университета работают во всем мире, представляя посольства, консульства, общественные организации. Они очень востребованы иностранными компаниями, развивающими бизнес, в том числе и в России. "Во многом такой успех обеспечивает педагогический состав, который представлен высококвалифицированными русскоязычными преподавателями и носителями иностранных языков. В рамках обучения есть возможность прохождения зарубежных стажировок в вузах-партнерах. Профессиональные возможности педагогов с таким образованием безграничны", – отмечают в университете.

Профессии будущего

Образовательные программы на стыке наук сегодня в тренде. Покоритель рынка труда должен быть мобильным и обладать знаниями в нескольких областях.

Магистранты ЧелГУ изучают физическую химию и компьютерную радиофизику, межкультурную коммуникацию и лингвомаркетинг, организационную психологию и экономику социальной работы.

Существенно усилить свои профкомпетенции позволяет программа "Международная журналистика", которая предполагает изучение европейских и восточных языков, а также трендов современного информационного общества. Выпускники становятся профессиональными коммуникаторами в России и за рубежом, которые могут организовать не только медиасопровождение, но и медиапространство. При этом сферы деятельности не ограничиваются политикой или журналистикой, а простираются далеко за их пределы.

Своевременной стала программа "Юрист в органах власти", выпускники которой готовы к профессиональной работе в государственных органах законодательной, исполнительной или судебной власти, в органах местного самоуправления.

Успешно развиваются в ЧелГУ программы, связанные с медициной: "Медико-биологические науки" и "Медицинская физика". "Это прорыв в фундаментальной науке классического университета, ведь круг компетенций выпускников этих программ настолько уникален, что делает их невероятно востребованными и высокооплачиваемыми профессионалами. Так, основное направление научно-исследовательской деятельности магистров-физиков – разработка измерительно-вычислительных комплексов для нужд лазерной медицины", – сообщают в университете. Большинство выпускников специализации работают в Челябинском онкологическом диспансере и медицинских учреждениях региона.

Научная элита региона

К образовательному процессу магистрантов в ЧелГУ подключены преподаватели от кандидатов наук до академиков, поэтому каждая программа уникальна, так как открывается под руководством ведущего ученого. Помимо гарантии качества и актуальности знаний, это дает возможность максимально эффективно подготовиться к научно-исследовательской или научно-педагогической деятельности. Обучение предполагает участие в научных конференциях, публикацию результатов научных исследований в журналах и книгах, проведение семинарских занятий и лекций, а опыт научно-исследовательской работы при написании магистерской диссертации помогает в дальнейшем при обучении в аспирантуре и докторантуре.

В вузе отмечают наличие обширной лабораторной базы ЧелГУ, которую составляет самое современное оборудование. Все необходимые исследования можно проводить в университете, что существенно облегчает задачу магистрантам и дает гарантию точности расчетов.

Например, в распоряжении студентов программы "Общая экология​" сразу четыре учебных лаборатории: экологического мониторинга, компьютерных средств обучения, экологии водных сообществ и физико-химических исследований. В совокупности с грамотным наставничеством и особенно актуальными сегодня темами исследований магистранты проводят значимые для региона работы, изучая его экологическую ситуацию, составляя прогнозы и формируя рекомендации для соответствующих структур. Впоследствии они успешно трудоустраиваются в научно-исследовательских центрах, предприятиях ОПК, вузах. Причем студенты имеют возможность выбрать работодателя еще во время производственных практик.

Время еще есть

Обучение в магистратуре ЧелГУ проходит в очной, очно-заочной и заочной формах. С ростом популярности этого уровня образования увеличивается и набор на бюджет. При этом стоимость программ ниже, чем во многих вузах региона. "Количество желающих поступить в магистратуру Челябинского госуниверситета выросло в 2 раза за три года, что свидетельствует о привлекательности предлагаемых программ.

Тем, кто хочет поступить на бюджетное место, важно подать оригинал документа об образовании и согласие на зачисление до 16 августа, а контрактникам – до 28 августа.

Справка

Челябинский государственный университет - классический университет, первый университет на Южном Урале, один из ведущих научных и образовательных центров региона. Был основан в 1976 году. Образовательная деятельность ведется на 13 факультетах и в пяти учебно-научных институтах. Действуют филиалы в Миассе, Троицке и Костанае (Республика Казахстан). Сферу научной деятельности ЧелГУ представляют более 30 научных школ. Вуз является членом Ассоциации классических университетов России, Евразийской ассоциации университетов, Международной ассоциации университетов при ЮНЕСКО.

Выпускники ЧелГУ востребованы в России и за рубежом. Они находят себя в административных структурах, бизнес-сфере, крупнейших компаниях: IBM, Rocketsoftware, Google, "Яндекс", "Ростелеком", 74.ru и др.