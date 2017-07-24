ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" подвела итоги авиасалона МАКС-2017

Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственная корпорация по организации воздушного движения" (ФГУП "Госкорпорация по ОрВД") в составе объединенной экспозиции подведомственных Предприятий Росавиации приняло участие в Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017. На статической стоянке авиасалона филиал "Аэроконтроль" представил воздушное судно Piaggio 180 Avanti II.

В шале Федерального агентства воздушного транспорта на большом экране на протяжении всего авиасалона транслировались видеосюжеты, наглядно рассказывающие о работе сотрудников ГК ОрВД - авиадиспетчеров, инженеров и пилотов. Также был представлен видеоролик НОУ ДПО "Институт аэронавигации", учредителем которого является предприятие.

Самолет P180, который планируется использовать для летных проверок оборудования радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи, вызвал большой интерес гостей МАКС-2017, заслужив неофициальный титул "самого стильного воздушного судна" из тех, что были выставлены на главном авиационном форуме года. На воздушное судно были организованы две экскурсии: совместно с организаторами авиасалона для учащихся российских ВУЗов в рамках Дня студента и совместно с официальными страницами МАКС-2017 в социальных сетях для наиболее активных пользователей и авиаблогеров.

Предприятие приняло активное участие в деловой программе МАКС-2107. Генеральный директор ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" Игорь Моисеенко сделал доклад на тему "Задачи провайдера аэронавигационного обслуживания при использовании операций, основанных на траекториях (TBO)" на Конференции Союза Машиностроителей России "Повышение эффективности авиатранспортной системы с использованием операций, основанных на траекториях" в павильоне АО "КРЭТ".

Также Госкорпорацией совместно с компанией Strategy Partners Group в формате круглого стола была презентована "Стратегия развития Аэронавигационной системы России". В ходе мероприятия с докладом выступил заместитель Генерального директора ГК ОрВД Евгений Мельников, рассказавший о целях, задачах и организация разработки Стратегии, а Игорь Моисеенко лично ответил на вопросы участников дискуссии. В круглом столе приняли участие представители Министерства транспорта РФ, ведущих авиакомпаний, работающего при Госкорпорации совета потребителей и другие официальные лица. Внушительный состав участников подчеркивает важность обсуждаемой темы, ведь стратегия АНС в ближайшем будущем должна стать тем документом, который будет влиять на функционирование всей авиационной отрасли страны.

Отдельно стоит отметить, что филиал "МЦ АУВД" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" во время проведения МАКС-2017 обеспечил безопасность полетов воздушных судов и бесконфликтное использование воздушного пространства в районе аэродрома "Раменское" и по всей Московской воздушной зоне с учетом требований и потребностей как участников авиасалона, так и других пользователей воздушного пространства. Для выполнения поставленной задачи были привлечены наиболее опытные авиадиспетчеры и специалисты РТОП и АС, которые прошли специальный инструктаж. Несмотря на то, что метеорологические условия были сложными, это не отразилось на программе мероприятия. Насыщенная летная программа МАКС-2017 не повлияла на работу столичных аэропортов Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский.

Участие ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" было отмечено организаторами авиасалона МАКС-2017 памятной медалью.