"Россети" подготовили инфраструктуру Валаама к проведению фестиваля православного пения

28 июля на острове Валаам в Республике Карелия откроется III Международный фестиваль православного пения "Проcветитель". В одной из старейших православных обителей России соберутся монастырские и духовные хоры из разных уголков мира. Среди участников - коллективы из России, Армении, Грузии, Сербии, Кипра. В праздничные дни фестиваля Валаамский монастырь примет большое количество паломников и туристов.



"МРСК Северо-Запада" (дочерняя компания ПАО "Россети") подготовила сетевую инфраструктуру острова к масштабному событию. Надежное электроснабжение фестиваля обеспечат специалисты филиала "Карелэнерго".



Отметим, что в рамках проекта по возрождению Спасо-Преображенского Валаамского монастыря ПАО "Россети" совместно с благотворительным фондом "Свет Валаама" участвует в благоустройстве и создании объектов инфраструктуры Валаамского архипелага с 2010 года.

В 2017 году завершился III этап благоустройства: удалось организовать электроприводный велосипедный парк, произвести реконструкцию трапезной, а также завершить первый этап по созданию сети уличного и дорожного освещения.

Всего при участии энергетиков на архипелаге был выполнен обширный перечень работ: реконструирована молочная ферма, построено и благоустроено певческое поле, на котором проводится фестиваль, построен дом для производственного персонала.

Особое внимание уделяется электрификации Валаама. Работы ведутся в рамках программы по созданию энергетической инфраструктуры острова, рассчитанной на 2008-2017 гг.

В прошлом году для надежного электроснабжения трех скитов в рамках реализации инвестиционной программы филиал "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" построил объекты распределительной сети 6-0,4 кВ. Никогда раньше на этой территории не было электричества. Для обеспечения подачи электроэнергии здесь были проложены три кабельных линии напряжением 6 кВ общей протяженностью около 9 километров, смонтированы три комплектные трансформаторные подстанции и реклоузер.

При электрификации острова особое внимание уделяется высоким экологическим стандартам.

Как отмечают в "МРСК Северо-Запада", проекты были реализованы в сложных, нестандартных условиях. Перед энергетиками стояла задача – максимально сохранить нетронутость, уникальность заповедной природы Валаама. При строительстве новых участков линий электропередачи было решено отказаться от воздушных ЛЭП, укладывали только кабель, причем с усиленной наружной полиэтиленовой оболочкой. Энергетики вели кабельную линию буквально "змейкой" между деревьев. Через пару лет будет сложно увидеть, где она проложена, только схемы и охранные знаки будут указывать на имеющееся вмешательство человека.

На сегодняшний день благодаря технологическому присоединению о. Валаам к материковой части, расчетная мощность потребления составила 12,6 МВт, при этом, максимальная потребляемая мощность в период зимнего максимума – 1,5 МВт, что дает возможность для дальнейшего развития обители. Завершены работы по электроснабжению о. Байонный, о. Святой, о. Лембос Валаамского архипелага. Кроме того, немалое внимание уделено созданию инфраструктуры для электротранспорта.



В этом году на время проведения фестиваля "Просветитель" на территории монастыря будут установлены информационные павильоны, организованы стационарные каналы для работы телевидения. Благодаря веб-камерам, любой желающий сможет следить за выступлениями участников фестиваля. Трансляция будет вестись онлайн и доступна по всему миру.



Отметим, что мероприятия фестиваля пройдут как на территории певческого поля, расположенного рядом со Спасо-Преображенским Собором, – сердцем Валаамского Монастыря, – так и в скитах монастыря, где исполнители фестиваля примут участие в богослужениях. Специально для фестиваля паломнической службой Валаамского монастыря будут организованы рейсы судов из Приозерска и Сортавалы.

Завершится фестиваль 30 июля